Trump a Maduro: ‘Irse del poder sería lo más inteligente’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 22 de diciembre en Mar-a-Lago, que Nicolás Maduro sería “inteligente” si decide dejar el poder en Venezuela, al ser consultado sobre si su objetivo es propiciar la salida del mandatario venezolano.

“Bueno, creo que probablemente sí. No lo sé. Depende de él. Sería inteligente que lo hiciera”, señaló Trump, al responder preguntas de la prensa sobre la situación política en Venezuela y las recientes acciones de Washington contra buques petroleros vinculados al país sudamericano.

El mandatario estadounidense reiteró sus críticas al Gobierno venezolano y aseguró que “Venezuela le hizo cosas terribles a Estados Unidos”.

Según Trump, Caracas habría enviado “millones de personas” al territorio estadounidense, incluidos criminales y presidiarios, durante administraciones anteriores. “Eso ya no es así”, agregó.

Las declaraciones se produjeron luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran y persiguieran varios tanqueros en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Trump explicó que las embarcaciones “salieron de un lugar inapropiado”, estaban bajo sanciones y zarparon desde territorio venezolano.

En paralelo, el Gobierno de Venezuela elevó su denuncia ante la comunidad internacional. El canciller Yván Gil advirtió que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a buques petroleros no solo afecta a su país, sino que podría impactar el suministro global de petróleo y energía, incrementando la inestabilidad de los mercados internacionales.

“La energía no puede convertirse en un arma de guerra ni en un instrumento de coerción política”, sostuvo Gil durante la lectura de una misiva firmada por Maduro y enviada a jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y a los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las tensiones han tenido efectos inmediatos en los mercados. De acuerdo con la agencia Reuters, los precios internacionales del petróleo registraron alzas ante el temor de una posible interrupción del suministro venezolano, lo que llevó a los inversionistas a reevaluar los riesgos asociados a las sanciones estadounidenses.

En el plano regional, la situación involucra a Panamá debido a la intercepción de buques con bandera panameña. El canciller Javier Martínez-Acha informó que algunas de estas naves presentaban irregularidades en su abanderamiento, como cambios de nombre y discrepancias en la identidad de las tripulaciones.

Entre los casos figura el buque Bella-1, de bandera panameña, que continúa siendo perseguido por fuerzas estadounidenses en el Caribe, aunque hasta el momento no ha sido interceptado, según reportes internacionales.

Mientras Washington mantiene su presión política, económica y militar sobre el régimen venezolano, Trump dejó claro que un eventual desenlace político dependería, en última instancia, de la decisión del propio Maduro.