Acodeco detecta 10,653 anomalías en comercios de Panamá Oeste

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en Panamá Oeste informó que, en lo que va del año, 10,653 anomalías han sido encontradas en distintos establecimientos de la provincia, como resultado de verificaciones rutinarias y denuncias ciudadanas.

Los hallazgos más frecuentes corresponden a productos vencidos, que sumaron 8,097 unidades, seguidos de 2,214 artículos sin precio a la vista. También se detectaron 169 productos deteriorados, 159 sin fecha de vencimiento y 14 con fechas ilegibles o poco claras.

Estas irregularidades han derivado en sanciones, 15 agentes económicos fueron multados por incumplir el control de precios aplicable a algunos de los 13 productos bajo regulación, acumulando un total de $4,375 en multas.

Además, como parte de sus labores de fiscalización, Acodeco participó recientemente en tres operativos junto al Ministerio de Salud (Regional de Panamá Oeste). Durante estas acciones se decomisaron más de 400 productos vencidos o deteriorados, se emitieron cuatro boletas por violaciones al control de precios, y se detectó a tres locales usando de manera indebida el cilindro de gas de 25 libras, subsidiado por el Estado.

En estos operativos también se localizaron productos en avanzado estado de descomposición, lo que llevó al Minsa a ordenar el cierre de más de tres establecimiento

Acodeco recordó que su labor está respaldada por la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007, que garantiza los derechos de los consumidores, y reiteró que continuará las inspecciones en toda la provincias.