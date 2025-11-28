Avianca suspende vuelos a Venezuela en acatamiento a medidas del INAC

La aerolínea colombiana Avianca anunció la tarde de este viernes 28 de noviembre la suspensión de sus vuelos desde y hacia Venezuela, en cumplimiento de las directrices emitidas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de ese país.

La compañía reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad de sus pasajeros y colaboradores, e indicó que acatará plenamente las instrucciones de la autoridad aeronáutica venezolana.

La decisión de Avianca se conoció el mismo día en que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su confianza en que la revocación de operaciones impuesta por Nicolás Maduro a la aerolínea TAP “no sea definitiva”. Rebelo de Sousa abogó por mantener la vía diplomática para evitar una escalada entre ambos países.

Según EVTV, sus declaraciones surgieron después de que el gobierno venezolano ordenara la suspensión de los vuelos de TAP, una medida que Portugal considera injustificada y que afecta a miles de pasajeros, especialmente a la comunidad portuguesa residente en Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, también calificó la suspensión como “totalmente desproporcionada”.

TAP no fue la única afectada. Otras aerolíneas —entre ellas Iberia, Latam, GOL y Turkish Airlines, además de la propia Avianca— optaron igualmente por cancelar sus vuelos a Venezuela.

Portugal advirtió que esta situación pone en riesgo rutas esenciales y aumenta la incertidumbre de la amplia comunidad portuguesa en el país suramericano.