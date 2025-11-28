  1. Inicio
Nacional

¿Cómo adquirir el jamón picnic en las naviferias del IMA? Requisitos y horarios

Naviferias del IMA arrancan el 2 de diciembre en todo el país.
Naviferias del IMA arrancan el 2 de diciembre en todo el país. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/11/2025 14:37
Las bolsas navideñas del IMA costarán 15 dólares e incluirán jamón picnic.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que a partir del martes 2 de diciembre iniciará de manera simultánea en distintas regiones del país las tradicionales naviferias, donde se ofrecerán productos económicos, entre ellos las bolsas navideñas y el jamón picnic.

La institución informó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal de forma obligatoria al momento de ingresar a las ferias.

Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos.

IMA detalla contenido y precio de las bolsas navideñas para las naviferias

El IMA anunció que cada bolsa que se ofertará en las próximas naviferias incluirá cinco productos base, entre ellos el tradicional jamón picnic, además de cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado.

El director de la entidad explicó que, según el inventario disponible en cada punto de venta, algunos de estos productos podrían ser sustituidos por aceite o piña en almíbar, sin que esto afecte el valor nutritivo ni la utilidad de la bolsa para los consumidores.

El precio establecido para cada unidad será de 15 dólares.

Lo Nuevo