¿Cómo adquirir el jamón picnic en las naviferias del IMA? Requisitos y horarios

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció que a partir del martes 2 de diciembre iniciará de manera simultánea en distintas regiones del país las tradicionales <b><a href="/tag/-/meta/naviferias">naviferias</a></b>, donde se ofrecerán productos económicos, entre ellos las bolsas navideñas y el jamón picnic.La institución informó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal de forma obligatoria al momento de ingresar a las ferias.Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos.