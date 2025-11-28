¿Cómo adquirir el jamón picnic en las naviferias del IMA? Requisitos y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que a partir del martes 2 de diciembre iniciará de manera simultánea en distintas regiones del país las tradicionales naviferias, donde se ofrecerán productos económicos, entre ellos las bolsas navideñas y el jamón picnic.

La institución informó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal de forma obligatoria al momento de ingresar a las ferias.

Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos.