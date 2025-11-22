¿Qué traen las bolsas navideñas del IMA? Inicia el armado de 500 mil unidades

El director de la entidad, Nilo Murillo, precisó que se dispondrá de 500,000 jamones picnic con hueso , con aportes tanto del sector agroindustrial como de distribuidoras locales.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio inicio al proceso de ensamblaje de medio millón de bolsas navideñas como parte de las Naviferias 2025 , que comenzarán el 2 de diciembre y se extenderá hasta el 24 de diciembre a nivel nacional.

Productos que contienen las bolsas navideñas del IMA

El IMA anunció que cada bolsa ofertada en las próximas naviferias incluirá cinco productos base, entre ellos el tradicional jamón picnic, así como cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado.

El director de la entidad explicó que, dependiendo del inventario disponible en cada punto de venta, algunos de estos alimentos podrían ser sustituidos por aceite o piña en almíbar, sin que ello afecte el valor nutritivo ni la utilidad de la bolsa para los consumidores. El precio establecido para cada unidad será de 15 dólares.

Según informó el IMA, está previsto realizar 123 naviferias a nivel nacional, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de comunidades y beneficiar a miles de familias durante la temporada navideña.