¿Qué traen las bolsas navideñas del IMA? Inicia el armado de 500 mil unidades

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> dio inicio al proceso de ensamblaje de <b>medio millón de bolsas navideñas</b> como parte de las <b><a href="/tag/-/meta/naviferias">Naviferias 2025</a></b>, que comenzarán el 2 de diciembre y se extenderá hasta el 24 de diciembre a nivel nacional.El director de la entidad, Nilo Murillo, precisó que se dispondrá de <b>500,000 jamones picnic con hueso</b>, con aportes tanto del sector agroindustrial como de distribuidoras locales.