Naviferias del IMA: arranca el armado de las 500 mil bolsas navideñas para todo el país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que ya se puso en marcha el proceso de armado de las bolsas navideñas que serán distribuidas durante las Naviferias 2025, que iniciarán el próximo 2 de diciembre.

Este año, la institución prevé 123 Naviferias en todo el territorio nacional, una expansión que busca llegar a más comunidades y beneficiar a miles de familias durante la temporada de fin de año.

En total se prepararán 500 mil bolsas navideñas, cada una con un costo de 15 dólares. El contenido incluye:

10 libras de arroz

1 libra de sal

1 libra de azúcar

1 lata de guandú

1 jamón picnic

El IMA indicó que el calendario completo con las ubicaciones y fechas exactas de las Naviferias será publicado en sus plataformas oficiales la próxima semana.

La institución también destacó que el armado de las bolsas se realiza con apoyo de diferentes entidades en Panamá y las provincias, como parte de una coordinación logística que busca garantizar una distribución eficiente antes de las festividades.