Naviferias del IMA: arranca el armado de las 500 mil bolsas navideñas para todo el país

<b>El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </b>informó que ya se puso en marcha el proceso de armado de las bolsas navideñas que serán distribuidas durante las Naviferias 2025, que iniciarán el próximo 2 de diciembre.Este año, la institución prevé 123 Naviferias en todo el territorio nacional, una expansión que busca llegar a más comunidades y beneficiar a miles de familias durante la temporada de fin de año.En total se prepararán <b>500 mil bolsas navideñas</b>, cada una con un costo de<b> 15 dólares</b>. El contenido incluye:<i>10 libras de arroz</i><i>1 libra de sal</i><i>1 libra de azúcar</i><i>1 lata de guandú</i><i>1 jamón picnic</i>El IMA indicó que <b>el calendario completo con las ubicaciones y fechas exactas </b>de las Naviferias <b>será publicado en sus plataformas oficiales la próxima semana.</b>La institución también destacó que el armado de las bolsas se realiza con apoyo de diferentes entidades en Panamá y las provincias, como parte de una coordinación logística que busca garantizar una distribución eficiente antes de las festividades.