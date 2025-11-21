Partidos frenan reforma de paridad y salvan la ‘válvula de escape’

<b>La Comisión Nacional de Reformas Electorales</b> (CNRE) volvió a chocar con un viejo fantasma: la paridad: el intento del Tribunal Electoral (TE) por suprimir la llamada 'válvula de escape' que permite a los partidos 'incumplir' la paridad volvió a estrellarse contra la resistencia de la mayoría de los colectivos políticos.Con cuatro votos a favor y diez abstenciones, la mesa rechazó la propuesta del TE para modificar el artículo 373 del <b>Código Electoral</b>, una medida que buscaba eliminar la llamada 'válvula de escape' que permite a los partidos postular candidatos sin cumplir la paridad de género.El TE llegó con un argumento central: la reforma no era caprichosa ni improvisada. '<i>Esto no lo hacemos de manera antojadiza... los organismos de observación electoral, desde 2019 y en las elecciones de 2024, han recomendado eliminar esta válvula de escap</i>e', sustentó el secretario de la comisión, Rubén González, director de organización electoral. El TE subrayó la desigualdad entre partidos y libre postulación. Mientras los movimientos independientes están obligados a presentar binomios hombre-mujer o mujer-hombre, los partidos conservan un escape que no existe para otros actores. Además, la institución llegó respaldada por el pronunciamiento <b>'Paridad real, sin trampa y sin escape'</b>, firmado por más de una docena de organizaciones de mujeres, académicas e indígenas.La propuesta del Tribunal era tajante: 'Las nóminas que no cumplan con los requisitos de paridad serán rechazadas de plano'. Pero esa sola frase desató una cascada de resistencias dentro de la mesa.<b>La resistencia de los partidos</b>Los partidos políticos —en su mayoría liderados en la sesión por hombres— cerraron filas contra la propuesta.La primera en responder fue la diputada y presidenta de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, quien afirmó que el rechazo no se basa en resistencia machista, sino en 'realidades del territorio'.