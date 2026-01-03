Capac firma nuevo convenio colectivo con siete sindicatos de la construcción

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) reveló que este 2 de enero firmó y registró un nuevo convenio colectivo de trabajo de la industria de la construcción con un grupo de siete sindicatos.

Capac logró los acuerdos con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Panamá (Sinticopp) e integrada además por Untraics, Sitracona, Sintracoapa, Sitradeico, Uticap y Utracove.

De acuerdo con la Capac, se logró este acuerdo luego de que este 31 de diciembre se presentara formalmente el pliego de peticiones por parte de la nueva contraparte sindical, tras el vencimiento de la convención colectiva anterior.

Además, el gremio explicó que el proceso de negociación se desarrolló por la vía directa, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), conforme a los mecanismos establecidos en el Código de Trabajo.

En las conversaciones, la Capac participó a través de una comisión integrada por representantes de las empresas del sector construcción, debidamente autorizados.

También destacó que, a lo largo de su trayectoria institucional, ha conducido procesos de negociación colectiva bajo este mismo esquema, respetando los derechos laborales y promoviendo la estabilidad del empleo formal en la industria.

El nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de tres años, desde el 2 de enero de 2026 hasta el 2 de enero de 2029, y se fundamenta en la convención colectiva previa, garantizando el respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores.