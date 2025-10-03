Capac negociará con Suntracs bajo conciliación y mediación del Mitradel

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha resuelto que la negociación de la próxima convención colectiva con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se lleve a cabo a través del procedimiento previsto en el Código de Trabajo, específicamente mediante el mecanismo de conciliación y mediación vía Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Sería la primera negociación que se inicia bajo el mecanismo del Mitradel, ya que anteriormente siempre había sido directa entre las partes involucradas. No obstante, para su cierre siempre ha contado con la mediación del ministerio.

La negociación entre la Capac y el Suntracs se dará en medio de la demanda de disolución del sindicato, solicitada por el Mitradel debido a supuestas irregularidades.

La Capac recibió del Suntracs un pliego de peticiones el pasado 24 de septiembre, el cual contiene las aspiraciones de carácter económico y administrativo con miras a la negociación de la nueva convención colectiva, las cuales serán materia de análisis y discusión, cuando así corresponda.

La decisión adoptada por la Asamblea General de la Capac busca garantizar que la negociación se desarrolle dentro de un marco de certeza jurídica, transparencia y legitimidad institucional, en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente, y con la mediación de las autoridades de trabajo, en apego a la ley.

El proceso se da en cumplimiento de las negociaciones que ambas partes realizan cada cuatro años.

El proyecto de Convención Colectiva 2026-2029 requiere que ambos grupos nombren a sus delegados para discutir la metodología para la negociación, contando con una ventana de tiempo de 90 días previo al vencimiento de la Convención Colectiva 2022-2025, el próximo 31 de diciembre, y que de no llegar a un acuerdo por la vía directa se mantendría el actual.