Capac negociará con Suntracs bajo conciliación y mediación del Mitradel

La <a href="/tag/-/meta/capac-camara-panamena-de-la-construccion">Cámara Panameña de la Construcción (Capac)</a> ha resuelto que la negociación de la próxima convención colectiva con el <a href="/tag/-/meta/suntracs">Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs)</a> se lleve a cabo a través del procedimiento previsto en el Código de Trabajo, específicamente mediante el mecanismo de conciliación y mediación vía <a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</a>.Sería <b>la primera negociación que se inicia bajo el mecanismo del Mitradel</b>, ya que anteriormente siempre había sido directa entre las partes involucradas. No obstante, para su cierre siempre ha contado con la mediación del ministerio.La negociación entre la Capac y el Suntracs se dará en medio de <b>la demanda de disolución del sindicato</b>, solicitada por el Mitradel debido a supuestas irregularidades.La Capac recibió del Suntracs un pliego de peticiones el pasado 24 de septiembre, el cual contiene <b>las aspiraciones de carácter económico y administrativo</b> con miras a la negociación de la nueva convención colectiva, las cuales serán materia de análisis y discusión, cuando así corresponda.La decisión adoptada por la Asamblea General de la Capac busca garantizar que la negociación se desarrolle dentro de un marco de certeza jurídica, transparencia y legitimidad institucional, en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente, y con la mediación de las autoridades de trabajo, en apego a la ley.El proceso se da en cumplimiento de las negociaciones que ambas partes realizan cada cuatro años. El proyecto de Convención Colectiva 2026-2029 requiere que ambos grupos nombren a sus delegados para discutir la metodología para la negociación, contando con una ventana de tiempo de 90 días previo al vencimiento de la Convención Colectiva 2022-2025, <b>el próximo 31 de diciembre</b>, y que de no llegar a un acuerdo por la vía directa se mantendría el actual.