División en el Consejo Permanente de la OEA por la captura de Maduro y la crisis política en Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este martes 6 de enero en carácter de urgencia con el fin de abordar los últimos acontecimientos en torno a la crisis venezolana tras la captura del líder depuesto venezolano Nicolás Maduro.

En una sesión convocada por Colombia – país que ostenta la presidencia actual del máximo órgano de la OEA – sus miembros pusieron sobre la mesa las distintas visiones sobre lo sucedido el pasado 3 de enero.

Por un lado, unos países ven la acción de Estados Unidos como una afrenta al derecho internacional. Mientras que, por el otro, lo ven como una medida enmarcada en detener a quienes favorecen la inseguridad en el Hemisferio Occidental.

Uno de los países también amenazados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump dio comienzo a la sesión urgente de este martes. El vicecanciller colombiano Mauricio Jaramillo condenó la operación estadounidense y apeló a los principios de no intervención de los Estados, contemplados por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “La democracia no puede abrirse paso como resultado de la injerencia, sino de la voluntad popular”, expresó.

Su homólogo de República Dominicana Francisco Caraballo por su lado señaló que es fundamental la responsabilidad colectiva por parte de la región para evitar un desenlace fatal. Mientras recordó que su país impulsó la denominada ‘Declaración de Santo Domingo’ en la que, junto con 22 países así como la Unión Europea, exigieron la publicación de las actas electorales de los comicios del pasado 28 de julio en los que Maduro se autoproclamó como vencedor en detrimiento del opositor Edmundo González Urrutia, reconocido como virtual ganador de las elecciones por diversos países de América Latina y Europa.

Así mismo, Caraballo abogó por un plan que contemple dos factores esenciales: la preservación de las instituciones y una hoja de ruta realista y planificada para una transición democrática.

El representante de Estados Unidos ante el organismo Leandro Rizzutto, por su parte, reafirmó lo dicho ayer por el embajador de ese país ante la ONU: no hubo una invasión en Venezuela. Según sus palabras, la acción militar estuvo precisamente diseñada para dar cumplimiento a la orden de arresto del Departamento de Justicia. La comparecencia inició trastocada por los gritos de la activista del grupo CODEPINK Medea Benjamin, quien gritó cantos como: ‘¡Váyase de Venezuela!’ y ¡La OEA debe condenar esto!”.

“Los invito a leer el indictment de la justicia estadounidense (...) Se le ofrecieron múltiples oportunidades a Maduro para que abandonara el poder. (...) Este es nuestro vecindario [el Hemisferio Occidental] y no permitiremos que sea la base de operaciones de nuestros adversarios”, dijo una vez pudo retomar el habla.

En tanto, el secretario general de la OEA Albert Ramdin ofreció la capacidad de la organización para facilitar un diálogo que conduzca a la transición democrática.

“La represión y la persecución política no puede ser tolerada en Venezuela o en ningún otro lugar de nuestro hemisferio”, instó Ramdin, llamando a los países latinoamericanos a encontrar una vía de consenso en torno al tema, tras la división de opiniones en torno al ataque.

La posición de Panamá ha sido enarbolada por su representante Ana Irene Delgado, quien apuntó que el desconocimiento de la voluntad popular – expresada el pasado julio de 2024 – sería “legitimar el fraude”, en una declaración que rechaza el reconocimiento al régimen, que ahora queda en manos de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “No puede haber transición genuina sin legitimidad democrática ni legitimidad sin respeto a la voluntad popular”, añadió.