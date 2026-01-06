Panamá sub-17 disputará el Torneo del Sol 2026 previo al premundial

La selección sub-17 de Panamá confirmó su participación en el Torneo del Sol 2026, uno de los certámenes más importantes de la región de la categoría. El mismo, que se desarrollará en Toluca, México del 12 al 17 de enero, contará con la participación de la selecciones sub-17 de México, así como también de Guatemala. Sumado a ellos, estarán algunas selecciones regionales de México y mejores equipos juveniles de la Liga TDP.

Este certamen servirá de preparación para lo que será el Clasificatorio sub-17 de Concacaf que se disputará en territorio nacional. Panamá será sede del grupo B y disputará sus encuentros en el estadio Rommel Fernández del 5 al 12 de febrero.

El combinado juvenil ya sabe lo que es jugar este certamen. Vieron acción en el mismo el año anterior y llegaron hasta la instancia de cuartos de final.

En cuanto al Torneo del Sol, el mismo arrancará este miércoles 7 de enero con una ronda de eliminatoria, mientras que del 12 al 14 del mismo mes se jugará la fase regular del certamen, instancia en la que ya está clasificada el equipo panameño. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final hasta conocer al ganador del torneo.

Preparación del equipo

Previo al viaje a México, los dirigidos por Felipe Baloy disputaron un duelo amistoso contra el Sporting San Miguelito en el Yappy Park. Los seleccionados sub-17 se llevaron la victoria 3-0 en un partido que se disputó en tres tiempos de 30 minutos cada uno.

El elenco del exjugador panameño mostró varias fortalezas en ataque, principalmente en la creación de juego por la banda, así como también a la hora de la terminación de las jugadas.

Tras el encuentro, Alfredo Maduro, jugador del combinado sub-17 tuvo la oportunidad de dar sus impresiones de este encuentro previo a viajar hacia México y reconoció que será un reto ayudar al equipo para intentar clasificarse a la Copa Mundial sub-17 de la FIFA en Catar que se disputará a finales del presente año.

“Nos sentimos bien como equipo, con el técnico que tenemos, esperamos hacer un buen papel en el torneo. Las ilusiones son grandes, nos llevamos preparando todo el año para conseguir un buen resultado”, señaló Maduro. En esa misma línea, el jugador de la Academia Costa del Este hizo énfasis en lo que le pide a él Baloy y a todo el grupo. “Nos pide mucho compromiso, que no seamos individualistas, sino que hagamos un equipo. Vamos a enfocarnos primero en México y ver como se encuentra el equipo y hacer una evaluación de como llegamos al premundial”.

Por otra parte, Jossimar Insturain, quien milita en el Tauro FC, coincidió con su compañeros en intentar hacer lo mejor posible de cara a ese premundial que arrancará este 3 de febrero.

Así mismo, se deshizo de elogios sobre su entrenador, de quien espera aprender todo lo que pueda de un exjugador como lo es Baloy. “Estoy feliz por todo lo logrado y espero seguir aprendiendo de un entrenador como él”, señaló Insturain.

El mediocampista del Tauro ya sabe lo que es jugar un Mundial de esta categoría. Disputó, bajo la tutela de Leonardo Pipino, la edición del 2025 por lo que espera volver a lograr esa ansiada clasificación y estar nuevamente en torneo mundialista este año.

“Hay que estar unidos siempre, dándolo todo para sacar los resultados. Vienen subiendo otros jugadores con mucha calidad, cada uno tiene que pelear su puesto”, señaló Insturain.