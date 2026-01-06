Panamá sub-17 disputará el Torneo del Sol 2026 previo al premundial

'<i>Nos sentimos bien como equipo, con el técnico que tenemos, esperamos hacer un buen papel en el torneo. Las ilusiones son grandes, nos llevamos preparando todo el año para conseguir un buen resultado</i>', señaló Maduro.En esa misma línea, el jugador de la Academia Costa del Este hizo énfasis en lo que le pide a él Baloy y a todo el grupo. '<i>Nos pide mucho compromiso, que no seamos individualistas, sino que hagamos un equipo. Vamos a enfocarnos primero en México y ver como se encuentra el equipo y hacer una evaluación de como llegamos al premundial</i>'.