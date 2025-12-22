Felipe Baloy tiene un nuevo reto con Panamá

La Federación Panameña de Fútbol confirmó a Felipe Baloy como el nuevo técnico de la Selección Masculina Sub-17, una apuesta que combina experiencia internacional y conocimiento del fútbol nacional.

El exdefensor, histórico por anotar el primer gol de Panamá en una Copa Mundial de la FIFA, asume el desafío de guiar al combinado juvenil en su camino hacia el Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

La primera gran prueba de Baloy llegará en febrero del próximo año, cuando Panamá vuelva a ser anfitrión del Clasificatorio Masculino Sub-17 de la CONCACAF 2026.

El torneo se disputará del 3 al 12 de febrero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario donde la selección buscará uno de los boletos mundialistas.

De acuerdo con el sorteo oficial de CONCACAF, Panamá quedó sembrada en el grupo B junto a Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

El debut de los panameños está programado para el jueves 5 de febrero frente a Dominica, en el coloso de Juan Díaz.

Este será el estreno de Baloy como técnico al frente de la categoría Sub-17, tras una etapa reciente dirigiendo a la Selección Sub-19.

Además, llega al cargo respaldado por su éxito a nivel de clubes, luego de conquistar el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol al mando del Tauro FC.