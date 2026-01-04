Un 2026 lleno de desafíos para la selecciones nacionales

A finales del año anterior, un país entero se llenó de alegría con la clasificación de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, siendo esta su segunda clasificación en toda la historia. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) puso todo de su parte que el grupo se clasificara a la fiesta mundialista, pero ese apenas fue el comienzo de un 2026 repleto de desafíos importantes que no solo incluye al equipo mayor, sino también a las selecciones inferiores y la femenina.

Comienza la preparación para certamen mundialista

Panamá ya conoce su camino dentro del Mundial 2026. Dentro del Grupo L, los nuestros se volverán a ver las caras con Inglaterra, Croacia y por último a Ghana. Sus primeros dos partidos se realizarán en Toronto, Canadá, mientras que el último se celebrará en Nueva York/Nueva Jersey, concretamente en el MetLife Stadium, sede de la gran final del torneo. Pero para llegar a este importante reto, tiene que haber una preparación. Para este mes de enero ya se confirmaron dos partidos amistosos. Primero ante Bolivia (18 de enero) y el segundo será contra México (22 de enero) en el estadio Rommel Fernández. Para estos dos compromisos, Thomas Christiansen hará una convocatoria con jugadores locales, específicamente de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y alguno que otro jugador legionario, siempre y cuando cuente con el permiso de su respectivo club. Hay que recordar que estos dos duelos se harán fuera de la Fecha FIFA. A falta de alrededor de cinco meses para certamen mundialista, esta será una oportunidad importante de meterse en la lista final para aquellos que lleguen a ser considerados para ambos partidos. Se tiene en mente que la selección pueda jugar algún amistoso contra un rival europeo en los próximos meses, específicamente en el mes de marzo que es Fecha FIFA y Christiansen pueda contar con un plantel más completo.

El Clasificatorio Sub-17 de Concacaf en el horizonte

La leyenda del fútbol panameño, Felipe Baloy, fue anunciado oficialmente como técnico de la selección sub-17 de Panamá, quienes tendrán el desafió de disputar el clasificatorio de la categoría este mes de enero. Hay que recordar que este torneo clasifica a las mejores selecciones de la región a la Copa Mundial sub-17 de la FIFA 2026 el cual se llevará a cabo en Catar. En la edición anterior, bajo el mando de Leonardo Pipino, el equipo no cumplió con las expectativas, por lo que ahora Baloy, quien ya sabe lo que es ser campeón de la LPF como entrenador con el Tauro, tendrá la ardua tarea de llevar a estas jóvenes promesas al siguiente nivel. De hecho, desde el pasado diciembre, el equipo se ha estado entrenando y continuarán en esta dinámica hasta este 8 de enero. Panamá será sede nuevamente de uno de los grupos de este clasificatorio y recibirán a Dominica (5 de febrero), Anguila (7 de febrero), Guadalupe (9 de febrero) y Nicaragua (12 de febrero). Todos los partidos se llevarán a cabo en el estadio Rommel Fernández. El ganador de cada grupo recibirá un boleto directo al Mundial sub-17 a jugarse a finales del 2026.

La selección femenina también tiene deberes