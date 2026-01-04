Un 2026 lleno de desafíos para la selecciones nacionales

A finales del año anterior, un país entero se llenó de alegría con la clasificación de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, siendo esta su segunda clasificación en toda la historia.La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) puso todo de su parte que el grupo se clasificara a la fiesta mundialista, pero ese apenas fue el comienzo de un 2026 repleto de desafíos importantes que no solo incluye al equipo mayor, sino también a las selecciones inferiores y la femenina.