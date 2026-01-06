  1. Inicio
¡Hollywood en Panamá! Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas disfrutan de Bocas del Toro

La presencia de las estrellas internacionales ha generado gran expectativa entre residentes.
Emiliana Tuñón
  • 06/01/2026 13:53
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la duración de la visita.

Los reconocidos actores de Hollywood, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, se encuentran de visita en la provincia de Bocas del Toro, confirmó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“El Caribe panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones”, destacó la entidad en su mensaje, resaltando a la provincia como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

La presencia de las estrellas internacionales ha generado gran expectativa entre residentes y seguidores en redes sociales, al tiempo que proyecta a Bocas del Toro como un destino de clase mundial, reconocido por sus playas, biodiversidad y oferta turística.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la duración de la visita ni la agenda de los actores durante su estadía en el país.

