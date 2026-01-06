¡Hollywood en Panamá! Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas disfrutan de Bocas del Toro

Los reconocidos actores de Hollywood, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, se encuentran de visita en la provincia de Bocas del Toro, confirmó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“El Caribe panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones”, destacó la entidad en su mensaje, resaltando a la provincia como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.