¡Hollywood en Panamá! Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas disfrutan de Bocas del Toro

Los reconocidos actores de Hollywood, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, se encuentran de visita en la provincia de Bocas del Toro, confirmó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.'El Caribe panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones', destacó la entidad en su mensaje, resaltando a la provincia como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.