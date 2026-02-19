CK Hutchison pide a Panamá negociar las operaciones de puertos

La compañía CK Hutchison Holding pidió este jueves a Panamá las posibilidades de seguir operando los puertos de Balboa y Cristobal, después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre ambas partes.

La justicia panameña anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos desde 1997. Tras esa decisión, Panamá anunció que la compañía danesa Maersk tomaría esas terminales.

“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable”, dijo Alejandro Kouruklis, vocero de la filial de Hutchison que opera los puertos, en una entrevista en Radio Red., según AFP.