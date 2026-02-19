CK Hutchison pide a Panamá negociar las operaciones de puertos

La compañía CK Hutchison Holding pidió este jueves a Panamá las posibilidades de seguir operando los puertos de Balboa y Cristobal, después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre ambas partes. La justicia panameña anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos desde 1997. Tras esa decisión, Panamá anunció que la compañía danesa Maersk tomaría esas terminales.<i><b>'Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable'</b></i>, dijo Alejandro Kouruklis, vocero de la filial de Hutchison que opera los puertos, en una entrevista en Radio Red., según AFP.