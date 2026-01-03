¿Quién es Nicolás Maduro? El dictador venezolano capturado tras más de una década en el poder

Nicolás Maduro Moros gobernó Venezuela por más de doce años, en uno de los periodos más convulsos de la historia contemporánea del país.

Su llegada al poder estuvo marcada por la herencia política de Hugo Chávez, mientras que su permanencia se sostuvo en el control de las instituciones y el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Hoy, tras una operación militar liderada por Estados Unidos que culminó con su captura, su figura entra en una nueva etapa: la judicial.

¿Quién fue Nicolás Maduro?

Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Proveniente de una familia vinculada a la izquierda, inició su militancia política desde joven. En los años ochenta recibió formación política en Cuba, país con el que mantendría una estrecha relación durante toda su carrera.

Con la llegada de Chávez a la presidencia en 1999, desde 2005 hasta 2006 ejerció como presidente de la Asamblea Nacional. Entre 2006 y 2012, durante el segundo mandato de Chávez, Maduro fue ministro de Relaciones Exteriores, y octubre de 2012 Chávez, lo seleccionó como su vicepresidente ya gravemente enfermo.

Antes de morir, en marzo de 2013, lo señaló públicamente como su sucesor. Tras asumir la presidencia interina, Maduro ganó las elecciones de abril de ese año por un estrecho margen frente al opositor Henrique Capriles, en unos comicios cuestionados por la oposición.

La sucesión de Chávez

Desde el inicio de su mandato, Maduro enfrentó una creciente crisis económica, marcada por la caída de los precios del petróleo, la mala gestión estatal y posteriormente las sanciones internacionales.

A ello se sumaron protestas sociales, que han dejado decenas de muertos, miles de heridos y numerosos detenidos, durante el paso de los años. Organismos de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y persecución política.

Maduro reforzó el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política y económica del país, otorgándoles control sobre áreas estratégicas del Estado y consolidando su apoyo como pilar fundamental para su permanencia en el poder.

En 20218 fue reelegido en unas elecciones ampliamente calificadas como fraudulentas, sin la participación real de la oposición. A pesar de la oposición y que muchos países desconocieron el triunfo, Maduro mantuvo el poder gracias al apoyo militar y de aliados estratégicos.

Durante sus años de gobierno, Venezuela atravesó hiperinflación, colapso de servicios básicos y una crisis humanitaria, la mayor migración forzada en la historia de América Latina. Paralelamente, Maduro y su entorno fueron señalados por corrupción, vínculos con el narcotráfico y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El quiebre institucional

En 2024, en medio de una nueva elección presidencial, Maduro se atribuyó la victoria sin presentar actas oficiales, pese a que la oposición denunció fraude y mostró pruebas de un triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia. La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoció el resultado.

Finalmente, ahora en enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una operación militar en territorio venezolano que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera del país.

Estados Unidos informó que será juzgado en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, mientras Venezuela enfrenta un escenario incierto de transición política.