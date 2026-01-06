Cuba confirma la muerte de 32 soldados en la operación de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro

Los medios oficiales cubanos revelaron este martes 6 de enero los nombres de 32 soldados fallecidos durante la acción armada de Estados Unidos en la que capturó al líder depuesto venezolano Nicolás Maduro.

Se trata de 21 combatientes del Ministerio del Interior cubano y 11 pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a los que el diario cubano Granma calificó como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos”.

En dicho comunicado, se asegura que los 32 fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. El medio independiente cubano 14 y medio, por su parte, informó de confusión entre los familiares de algunos soldados fallecidos al no tener certeza si iban a recibir el cuerpo de su ser querido.

En una entrevista con la cadena CNN, el principal asesor de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró que el número de soldados fallecidos reportado oficialmente por La Habana sería inferior al real, en el marco de una operación que el mismo funcionario describió como una “furiosa batalla a tiros” en la que los cubanos “sufrieron un número masivo de bajas”.

En otro ámbito, el portal 14 y medio también informó de la incertidumbre entre los integrantes de las misiones médicas cubanas en Venezuela y sus familias ante una evacuación inminente del país.

El diario estadounidense The New York Times apuntó que la cooperación durante décadas entre Cuba y Venezuela, iniciada con el mandato de Hugo Chávez y extendida por Nicolás Maduro siempre residió en los envíos altamente subvencionados de petróleo a la isla como un recurso valioso que se envía a bajo costo.

A cambio, La Habana envió a Caracas diversos especialistas en los ámbitos de la salud y el deporte y, en los últimos tiempos, el envío de profesionales de seguridad que formaron parte de la custodia de Maduro, quienes también desarrollaron labores de contraespionaje mientras Estados Unidos concentraba su poderío militar en las costas venezolanas.