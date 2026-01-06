Cuba confirma la muerte de 32 soldados en la operación de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro

La lista develada por el gobierno cubano es la siguiente: <b>Ministerio del Interior</b>Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años); Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años); Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años); Mayor Ismael Terrero Ge (47 años); Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años); Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo(32 años); Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años); Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años);Mayor Hernán González Perera (43 años);Capitán Bismar Mora Aponta (50 años); Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años); Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años); Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años); Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años); Primer teniente Yandrys González Vega (45 años); Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años); Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años); Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años); Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años); Teniente Yoandys Rojas Pérez y el Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años).<b>Fuerzas Armadas Revolucionarias</b>Capitán Adrián Pérez Beades (34 años);<b> </b>Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años); Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años); Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años); Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años); Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años); Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años); Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años); Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años); Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años) y el Soldado (r) Sandy Amita López (37 años).