  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo
VENEZUELA

Cuba confirma la muerte de 32 soldados en la operación de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro

Parte de los combatientes del Ministerio del Interior cubano que fallecieron el pasado 3 de enero.
Parte de los combatientes del Ministerio del Interior cubano que fallecieron el pasado 3 de enero. Tomado de Granma
Por
José Vilar
  • 06/01/2026 18:06
La Habana calificó el operativo como un acto de “terrorismo de Estado”, mientras Washington sostiene que el número real de bajas cubanas sería mayor. La operación pone en evidencia el alcance de la cooperación militar y de seguridad entre Cuba y Venezuela

Los medios oficiales cubanos revelaron este martes 6 de enero los nombres de 32 soldados fallecidos durante la acción armada de Estados Unidos en la que capturó al líder depuesto venezolano Nicolás Maduro.

Se trata de 21 combatientes del Ministerio del Interior cubano y 11 pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a los que el diario cubano Granma calificó como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos”.

En dicho comunicado, se asegura que los 32 fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. El medio independiente cubano 14 y medio, por su parte, informó de confusión entre los familiares de algunos soldados fallecidos al no tener certeza si iban a recibir el cuerpo de su ser querido.

En una entrevista con la cadena CNN, el principal asesor de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró que el número de soldados fallecidos reportado oficialmente por La Habana sería inferior al real, en el marco de una operación que el mismo funcionario describió como una “furiosa batalla a tiros” en la que los cubanos “sufrieron un número masivo de bajas”.

En otro ámbito, el portal 14 y medio también informó de la incertidumbre entre los integrantes de las misiones médicas cubanas en Venezuela y sus familias ante una evacuación inminente del país.

El diario estadounidense The New York Times apuntó que la cooperación durante décadas entre Cuba y Venezuela, iniciada con el mandato de Hugo Chávez y extendida por Nicolás Maduro siempre residió en los envíos altamente subvencionados de petróleo a la isla como un recurso valioso que se envía a bajo costo.

A cambio, La Habana envió a Caracas diversos especialistas en los ámbitos de la salud y el deporte y, en los últimos tiempos, el envío de profesionales de seguridad que formaron parte de la custodia de Maduro, quienes también desarrollaron labores de contraespionaje mientras Estados Unidos concentraba su poderío militar en las costas venezolanas.

La lista oficial de bajas cubanas

La lista develada por el gobierno cubano es la siguiente:

Ministerio del Interior

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años); Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años); Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años); Mayor Ismael Terrero Ge (47 años); Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años); Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo(32 años); Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años); Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años);Mayor Hernán González Perera (43 años);Capitán Bismar Mora Aponta (50 años); Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años); Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años); Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años); Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años); Primer teniente Yandrys González Vega (45 años); Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años); Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años); Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años); Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años); Teniente Yoandys Rojas Pérez y el Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años).

Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años); Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años); Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años); Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años); Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años); Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años); Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años); Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años); Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años); Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años) y el Soldado (r) Sandy Amita López (37 años).

VIDEOS
Lo Nuevo