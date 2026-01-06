MOP lanza primera fase de puentes zarzo en Ngäbe Buglé: beneficiaría a 17 mil estudiantes

Más de <b>17 mil estudiantes de la<a href="/tag/-/meta/comarca-ngabe-bugle"> comarca Ngäbe Buglé</b> </a>se beneficiarán con la construcción de <b>50 puentes tipo zarzo</b>, una obra que permitirá garantizar el paso seguro hacia <b>48 centros educativos</b> ubicados en las regiones de <b>Kodri, Ñokribo y Nedrini</b>, evitando que niños y jóvenes tengan que cruzar ríos y quebradas crecidas para poder asistir a clases.El proyecto forma parte de una primera fase presentada por el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> ante el <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a></b>. En el informe, el ministro <b>José Luis Andrade</b> y el director de Estudios y Diseños, <b>Edwin Lewis</b>, detallaron que <b>12 puentes</b> se construirán en los distritos de <b>Ñurum y Müna</b>; <b>9</b> en <b>Kankintú, Jirondai y Santa Catalina</b>; y <b>29</b> en <b>Mironó, Besikó y Nole Duima</b>.Unas diez empresas estarán participando en la construcción de estos puentes colgantes. Las obras, que se iniciarán durante el <b>verano</b>, generarán alrededor de <b>500 empleos directos</b> así como 1.500 indirectos. Según Andrade, se espera que la mayoría de la primera fase esté finalizada antes de que finalice el verano.Esta primera etapa contará con una inversión de <b>$18 millones</b> y beneficiará directamente a <b>4.048 estudiantes de 14 escuelas de la región Kodri</b>, <b>2.500 estudiantes de 9 centros educativos de Ñokribo</b> y <b>10.500 alumnos de 20 planteles de Nedrini</b>. A ello se suman <b>15 puentes zarzo construidos en 2025</b>, que forman parte del mismo programa de conectividad en la comarca.Los nuevos puentes tendrán longitudes que van desde <b>25 hasta 110 metros</b>, dependiendo del ancho y el caudal de los ríos y quebradas que cruzan, algunos de ellos con corrientes fuertes durante gran parte del año.El plan contempla además una <b>segunda fase</b> con la construcción de <b>otros 50 puentes zarzo</b>, que beneficiará a estudiantes de <b>57 escuelas adicionales</b>, ampliando el alcance de esta iniciativa que busca garantizar <b>acceso seguro a la educación</b> y mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de familias en la comarca Ngäbe Buglé.