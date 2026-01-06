Vuelo CM299 de Copa regresa a Santo Domingo tras amenaza de bomba

Una <b>supuesta amenaza de bomba</b> obligó este martes <b>6 de enero</b> a activar los protocolos de seguridad en el <b>Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA)</b>, en República Dominicana, afectando el vuelo <b>CM299 de Copa Airlines</b>, que cubría la ruta <b>Santo Domingo–Panamá</b>.De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, el vuelo CM299 había despegado de Santo Domingo a las <b>2:12 de la tarde</b> con destino a Panamá cuando el <b>Control de Tráfico Aéreo de República Dominicana</b> recibió una llamada advirtiendo sobre una posible amenaza que podría comprometer la seguridad de la aeronave.Ante la situación, y siguiendo los protocolos internacionales de seguridad, el avión <b>retornó de forma preventiva al Aeropuerto Internacional de Las Américas</b>, donde aterrizó sin contratiempos. Todos los pasajeros fueron <b>desembarcados de manera segura</b>, mientras las autoridades realizaban una inspección exhaustiva de la aeronave.Tras culminar las revisiones, los organismos de seguridad del aeropuerto <b>descartaron cualquier amenaza real</b>, permitiendo que la aeronave fuera declarada segura.Copa Airlines informó que el vuelo CM299 fue <b>reprogramado para este mismo 6 de enero a las 7:00 p.m. (hora local de Santo Domingo)</b>, para continuar su trayecto hacia la ciudad de Panamá.Según reportó el diario dominicano <b>Listín Diario</b>, la alerta provocó el <b>desvío de al menos tres vuelos comerciales</b>, como parte de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades aeroportuarias.La situación fue atendida de forma coordinada por el personal del aeropuerto, junto al <b>Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC)</b>, entidad encargada de la protección de las terminales aéreas del país.Desde el momento en que se recibió la advertencia, se activaron los <b>procedimientos establecidos para este tipo de incidentes</b>, con el fin de proteger la integridad de los pasajeros, la tripulación, el personal aeroportuario y las instalaciones del aeropuerto.Hasta el momento, las autoridades dominicanas <b>no han reportado personas afectadas</b> ni han ofrecido detalles sobre el origen de la llamada de amenaza. La situación fue controlada sin que se registraran incidentes mayores.