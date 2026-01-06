Vuelo CM299 de Copa regresa a Santo Domingo tras amenaza de bomba

Una supuesta amenaza de bomba obligó este martes 6 de enero a activar los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), en República Dominicana, afectando el vuelo CM299 de Copa Airlines, que cubría la ruta Santo Domingo–Panamá.

De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, el vuelo CM299 había despegado de Santo Domingo a las 2:12 de la tarde con destino a Panamá cuando el Control de Tráfico Aéreo de República Dominicana recibió una llamada advirtiendo sobre una posible amenaza que podría comprometer la seguridad de la aeronave.

Ante la situación, y siguiendo los protocolos internacionales de seguridad, el avión retornó de forma preventiva al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde aterrizó sin contratiempos. Todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura, mientras las autoridades realizaban una inspección exhaustiva de la aeronave.

Tras culminar las revisiones, los organismos de seguridad del aeropuerto descartaron cualquier amenaza real, permitiendo que la aeronave fuera declarada segura.

Copa Airlines informó que el vuelo CM299 fue reprogramado para este mismo 6 de enero a las 7:00 p.m. (hora local de Santo Domingo), para continuar su trayecto hacia la ciudad de Panamá.

Según reportó el diario dominicano Listín Diario, la alerta provocó el desvío de al menos tres vuelos comerciales, como parte de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades aeroportuarias.

La situación fue atendida de forma coordinada por el personal del aeropuerto, junto al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), entidad encargada de la protección de las terminales aéreas del país.

Desde el momento en que se recibió la advertencia, se activaron los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes, con el fin de proteger la integridad de los pasajeros, la tripulación, el personal aeroportuario y las instalaciones del aeropuerto.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han reportado personas afectadas ni han ofrecido detalles sobre el origen de la llamada de amenaza. La situación fue controlada sin que se registraran incidentes mayores.