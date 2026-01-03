Trump sobre María Corina Machado: ‘No tiene el apoyo o el respeto’ necesarios para gobernar

Mientras que la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya aceptó trabajar con la administración del presidente Donald Trump se ignora el futuro de la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

De acuerdo con Trump, él ignora donde se encuentra Machado luego que saliera de la ciudad de Oslo, Noruega, en donde fue a recibir el premio Nobel.

Trascendió en medios internacional que Machado se encuentra reunida con su mamá y sus dos hijos. Además, se informó que debía efectuarse algunos exámenes médicos debido a una lesión que sufrió en una vértebra.

Trump afirmó este sábado 3 de enero, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, que Machado, no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró Trump a los periodistas luego de detallar los elementos más importantes de la operación “Determinación absoluta”.

Al ser cuestionado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.