Delcy Rodríguez está en Caracas y a cargo del gobierno

Delcy Rodríguez se encuentra en la ciudad de Caracas y no en Rusia como medios internacionales reportaron desde la mañana de este 3 de enero.

Rodríguez quien muy temprano en la mañana de este sábado exigió una prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron “capturados” en la madrugada por fuerzas especiales, está a cargo del gobierno de transición en Venezuela.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, Rodríguez conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses.

El primero en aclarar el paradero de Rodríguez fue The New York Times, quien aseguró que estaba en la ciudad de Caracas.

Posteriormente, ofreció declaraciones en el Canal 8 de Venezuela y dijo que ya se había juramentado como presidenta encargada.

Además, Rodríguez contradijo la versión de Rubio y Trump y atacó a Estados Unidos por sus ataques en Venezuela.

“Estamos listos para defender a Venezuela”, dijo Rodríguez en su intervención tras ser juramentada.

Además, dijo que Maduro es el “único presidente de Venezuela” y exigió a Estados Unidos su liberación.