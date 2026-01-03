Delcy Rodríguez está en Caracas y a cargo del gobierno

Delcy Rodríguez se encuentra en la ciudad de Caracas y no en Rusia como medios internacionales reportaron desde la mañana de este 3 de enero.Rodríguez quien muy temprano en la mañana de este sábado exigió una prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron 'capturados' en la madrugada por fuerzas especiales, está a cargo del gobierno de transición en Venezuela.De acuerdo con el presidente Donald Trump, Rodríguez conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses.El primero en aclarar el paradero de Rodríguez fue <b>The New York Times</b>, quien aseguró que estaba en la ciudad de Caracas.Posteriormente, ofreció declaraciones en el <b>Canal 8 de Venezuela</b> y dijo que ya se había juramentado como presidenta encargada.Además, Rodríguez contradijo la versión de Rubio y Trump y atacó a Estados Unidos por sus ataques en Venezuela.'Estamos listos para defender a Venezuela', dijo Rodríguez en su intervención tras ser juramentada.Además, dijo que Maduro es el 'único presidente de Venezuela' y exigió a Estados Unidos su liberación.