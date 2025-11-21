En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco del viernes 21 de noviembre de 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a> estableció para este viernes 21 de noviembre de 2025, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Escorpio.<i>Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones para el ganador:</i><b>Primer Premio: 2240</b><b>Letras: DABC</b><b>Serie: 2</b><b>Folio: 4</b><b>Segundo Premio: 58</b><b>Tercer Premio: 33</b><i>¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá?</i><b>El Gordito del Zodíaco</b> es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares. <b>Características del sorteo:</b><i>- Se realiza el último viernes de cada mes.</i><i>- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.</i><i>- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.</i><i>- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.</i><i>- El costo del billete es de $2.00</i><b>Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.</b>