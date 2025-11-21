En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco del viernes 21 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 21 de noviembre de 2025, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Escorpio.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones para el ganador:

Primer Premio: 2240

Letras: DABC

Serie: 2

Folio: 4

Segundo Premio: 58

Tercer Premio: 33

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.

Características del sorteo:

- Se realiza el último viernes de cada mes.

- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.

- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.

- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.

- El costo del billete es de $2.00

Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.