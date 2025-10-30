Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 31 de octubre de 2025, según la IA

Este viernes 31 de octubre se realizará el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al signo Libra y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

-4

-5

-9

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Primer Premio: 2877

Letras: BBCB

Serie: 2

Folio: 25

Segundo premio: 13

Tercer Premio: 01