Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 31 de octubre de 2025, según la IA

Este viernes 31 de octubre se realizará el sorteo del<b> Gordito del Zodiaco de la</b> <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a></b> correspondiente al signo Libra y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.Te compartimos los <b>números de la pirámide de la suerte</b>, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:-4 -5 -9 Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.<b>Primer Premio: 2877</b><b>Letras: BBCB</b><b>Serie: 2</b><b>Folio: 25</b><b>Segundo premio: 13</b><b>Tercer Premio: 01</b>