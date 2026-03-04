  1. Inicio
China respalda a España y rechaza que Estados Unidos use el comercio como presión política

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que ‘el comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento’.
Por
Manuel Vega Loo
  • 04/03/2026 09:13
La declaración respondió a la amenaza formulada desde Estados Unidos sobre la posibilidad de “cortar todo el comercio” con España e incluso imponer un embargo.

El Gobierno de China manifestó su respaldo a España y rechazó que el comercio internacional sea utilizado como mecanismo de presión política por Estados Unidos, según información publicada por el diario El Mundo de España.

Durante una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que “el comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento”.

La declaración respondió a la amenaza formulada desde Estados Unidos sobre la posibilidad de “cortar todo el comercio” con España e incluso imponer un embargo.

Las amenazas fueron atribuidas al presidente estadounidense, Donald Trump, quien cuestionó al Gobierno español de Pedro Sánchez por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón en operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán.

España impidió las operaciones de 10 aviones tanques (DC-10 Air Tanker) y cisterna, los cuales tuvieron que desviarse a una base a Alemania.

China y España han ampliado sus vínculos económicos en los últimos años. España figura entre los principales socios comerciales de China en el sur de Europa y es destino de inversiones chinas en sectores como infraestructuras, energía y logística.

El pronunciamiento de Pekín se produce en un contexto de tensiones entre China y Estados Unidos y en medio del conflicto en Oriente Medio.

