Donald Trump amenaza con cortar los lazos comerciales con España y escala la tensión por los ataques a Irán

El presidente estadounidense, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, anunció este martes 3 de marzo su amenaza de ruptura de los <b>vínculos comerciales con España</b>, al considerar que se trata de un país 'no cooperativo' en el marco de los <b>ataques contra<a href="/tag/-/meta/iran"> Irán</a>, al no ceder su territorio para que los aviones militares de su país pudieran utilizar las bases militares de Rota y Morón</b>. Las declaraciones fueron ofrecidas en la <b>Casa Blanca</b>, donde también insinuó que pudo haber instado a Israel a actuar con rapidez en la <b>operación Furia Épica</b>, que derivó en múltiples bombardeos sobre territorio iraní y ocasionó la muerte del <b>líder supremo <a href="/tag/-/meta/ali-jamenei">Alí Jameneí</a></b>, así como de 48 altos mandos de la nación persa.'Puede que yo haya forzado su mano [la de Israel]. Estábamos teniendo negociaciones con estos lunáticos y era mi opinión que iban a atacar primero si nosotros no lo hacíamos... Iban a atacar primero. Yo estaba firmemente convencido de eso', dijo <b>Trump</b> ante los periodistas, durante una comparecencia en la <b>Casa Blanca</b> junto al canciller alemán <b>Friedrich Merz</b>, cuya visita estaba programada mucho antes del ataque a Irán.Sobre el <b>ayatolá Jameneí</b>, Trump afirmó que 'el líder de la manada ya no está', y aseguró contar con información de figuras relevantes del <b>régimen iraní</b> que estarían dispuestas a acogerse a una amnistía y abandonar las armas. También señaló que, en su opinión, el peor escenario sería que el nuevo líder que sustituya a Jameneí sea 'peor que él'.Trump —quien además pronosticó una <b>tercera ronda de ataques</b>— indicó que varios países europeos han sido cooperadores, como <b>Alemania</b>, pero que no puede decir lo mismo de <b>España</b> ni del <b>Reino Unido</b>. España es, a ojos de Trump, un aliado 'terrible', y recordó que España fue el único país de la <b><a href="/tag/-/meta/otan-organizacion-del-tratado-del-atlantico-norte">Organización del Tratado del Atlántico Norte</a> (OTAN)</b> que no se comprometió a destinar el <b>5% del Producto Interno Bruto</b> a la financiación del organismo. En ese sentido, Merz manifestó junto a Trump que están trabajando para 'convencer' a España de aportar ese 5%.En el caso del <b><a href="/tag/-/meta/reino-unido">Reino Unido</a></b>, la molestia del inquilino de la <b>Casa Blanca</b> gira en torno al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo del primer ministro <b><a href="/tag/-/meta/keir-starmer">Keir Starmer</a></b> con <b>Mauricio</b> para ceder la soberanía de las <b>islas Chagos</b>. Starmer presentó el pacto como una forma de preservar el estatus de la <b>base aérea conjunta del Reino Unido y Estados Unidos en Diego García</b>, parte del archipiélago del <b>océano Índico</b>, territorio que Trump considera estratégico por albergar dicha instalación militar.Sobre la <b>operación militar en Irán</b>, Starmer dijo no creer 'en el cambio de régimen desde los cielos'. Trump, por su parte, respondió que lamentablemente 'no estamos en la era de <b>Winston Churchill</b>'.La comparecencia concluyó con la declaración de <b>Merz</b>, quien aseguró estar 'en la misma página que Trump' respecto al escenario posterior para Irán, y subrayó la necesidad de elaborar 'una estrategia' para cuando llegue ese momento.