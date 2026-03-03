Donald Trump amenaza con cortar los lazos comerciales con España y escala la tensión por los ataques a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes 3 de marzo su amenaza de ruptura de los vínculos comerciales con España, al considerar que se trata de un país “no cooperativo” en el marco de los ataques contra Irán, al no ceder su territorio para que los aviones militares de su país pudieran utilizar las bases militares de Rota y Morón.

Las declaraciones fueron ofrecidas en la Casa Blanca, donde también insinuó que pudo haber instado a Israel a actuar con rapidez en la operación Furia Épica, que derivó en múltiples bombardeos sobre territorio iraní y ocasionó la muerte del líder supremo Alí Jameneí, así como de 48 altos mandos de la nación persa.

“Puede que yo haya forzado su mano [la de Israel]. Estábamos teniendo negociaciones con estos lunáticos y era mi opinión que iban a atacar primero si nosotros no lo hacíamos... Iban a atacar primero. Yo estaba firmemente convencido de eso”, dijo Trump ante los periodistas, durante una comparecencia en la Casa Blanca junto al canciller alemán Friedrich Merz, cuya visita estaba programada mucho antes del ataque a Irán.

Sobre el ayatolá Jameneí, Trump afirmó que “el líder de la manada ya no está”, y aseguró contar con información de figuras relevantes del régimen iraní que estarían dispuestas a acogerse a una amnistía y abandonar las armas. También señaló que, en su opinión, el peor escenario sería que el nuevo líder que sustituya a Jameneí sea “peor que él”.

Trump —quien además pronosticó una tercera ronda de ataques— indicó que varios países europeos han sido cooperadores, como Alemania, pero que no puede decir lo mismo de España ni del Reino Unido.

España es, a ojos de Trump, un aliado “terrible”, y recordó que España fue el único país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no se comprometió a destinar el 5% del Producto Interno Bruto a la financiación del organismo. En ese sentido, Merz manifestó junto a Trump que están trabajando para “convencer” a España de aportar ese 5%.

En el caso del Reino Unido, la molestia del inquilino de la Casa Blanca gira en torno al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo del primer ministro Keir Starmer con Mauricio para ceder la soberanía de las islas Chagos. Starmer presentó el pacto como una forma de preservar el estatus de la base aérea conjunta del Reino Unido y Estados Unidos en Diego García, parte del archipiélago del océano Índico, territorio que Trump considera estratégico por albergar dicha instalación militar.

Sobre la operación militar en Irán, Starmer dijo no creer “en el cambio de régimen desde los cielos”. Trump, por su parte, respondió que lamentablemente “no estamos en la era de Winston Churchill”.

La comparecencia concluyó con la declaración de Merz, quien aseguró estar “en la misma página que Trump” respecto al escenario posterior para Irán, y subrayó la necesidad de elaborar “una estrategia” para cuando llegue ese momento.