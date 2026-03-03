José Rincón, nuevo viceministro del Mida

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a José Aníbal Rincón Stanziola como nuevo viceministro de Desarrollo Agropecuario, tras la renuncia de Francisco José Ameglio Velásquez al cargo.

La decisión se formalizó mediante decreto ejecutivo, con fundamento en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, que faculta al Órgano Ejecutivo para realizar este tipo de nombramientos.

Cambio en la cartera agropecuaria

Francisco José Ameglio Velásquez ocupaba el cargo desde julio de 2024, cuando fue nombrado mediante el Decreto No. 102. Su renuncia rige a partir del 28 de febrero de 2026.

Ante esta vacante, el Ejecutivo procedió a designar a José Aníbal Rincón Stanziola, quien asumirá funciones tras la toma de posesión del cargo, según establece el decreto.

El Viceministerio de Desarrollo Agropecuario forma parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), entidad responsable de las políticas públicas orientadas al sector agrícola y pecuario del país.

Entre sus funciones se encuentran el apoyo a los productores, el impulso a programas de financiamiento y asistencia técnica, así como la coordinación de estrategias para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.

La designación ocurre en un contexto en el que el sector agropecuario enfrenta retos vinculados a costos de producción, acceso a mercados y condiciones climáticas, temas que forman parte de la agenda institucional.