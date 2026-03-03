¿Necesitas el carnet blanco o verde? Conoce dónde sacarlo este 14 de marzo en Panamá y cuánto cuesta

La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una gran feria para manipuladores de alimentos este sábado 14 de marzo de 2026, donde se estará tramitando los carnet blanco y verde en varios centros de salud de la ciudad de Panamá.

La jornada forma parte de las actividades impulsadas por el Ministerio de Salud (Minsa) y se desarrollará en distintas sedes con cupos limitados, por lo que las autoridades recomiendan acudir temprano.

Centros de salud donde se realizará la feria de llos carnet blanco y verde

La feria se llevará a cabo en las siguientes instalaciones:

- Centro de Salud de Pedregal

- Centro de Salud de Santa Ana

- Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos (24 de Diciembre)

- Centro de Salud Ovidia Quintero de León (Las Mañanitas)

- Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos (Río Abajo)

Cada centro tendrá horarios específicos de atención y cantidad determinada de cupos disponibles.

Requisitos para sacar el carnet blanco

Para tramitar el carnet blanco, los interesados deberán presentar copia de cédula o pasaporte.

También deberán llevar muestra de heces en envases adecuados y debidamente etiquetados con los datos personales.

En algunos centros se exige tarjeta de vacunación y fotografías tamaño carnet. Las personas mayores de 40 años deberán acudir en ayunas.

Requisitos para sacar el carnet verde

Para el carnet verde se solicita copia de cédula o pasaporte, dos fotos tamaño carnet y copia del carnet blanco vigente. En algunas sedes también se pide presentar tarjeta de vacunación.

Las autoridades recomiendan verificar previamente los requisitos específicos del centro de salud al que se asistirá, ya que pueden variar ligeramente.

Costos de los carnet blanco y verde

El costo del carnet blanco oscila entre B/. 25.00 y B/. 30.00, dependiendo del centro de salud.

El carnet verde tendrá un costo de B/. 15.00 en todas las sedes anunciadas.

Los cupos disponibles varían entre 50 y 200 personas, según el centro de atención.

Horarios de atención este 14 de marzo

La feria iniciará desde las 6:00 a.m. o 7:00 a.m., dependiendo de la sede. En Santa Ana la atención comenzará a las 6:30 a.m., mientras que en otros centros será a partir de las 6:00 a.m. o 7:00 a.m.

Debido a la alta demanda que suelen registrar estos trámites, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un cupo.