Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 3 de marzo

1. Nación Kids convierte el Parque Omar en un mundo de aprendizaje y diversión

El Parque Omar se prepara para recibir el evento Nación Kids los días 7 y 8 de febrero, una experiencia familiar gratuita diseñada especialmente para los más pequeños.

El festival ofrecerá más de 30 actividades educativas y recreativas, incluyendo música, arte, ciencia, deportes, gastronomía y tecnología.

El objetivo es promover el aprendizaje activo y la diversión en un entorno seguro tras el regreso a clases, con el apoyo de la Junta Comunal de San Francisco, la Primera Dama y la Alcaldía de Panamá.

2. Panamá será parte de la gira mundial de Arcángel en 2026

El cantante urbano Arcángel confirmó que Panamá será una de las paradas de su 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, programada para el 24 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones Amador.

La gira celebra los 20 años de trayectoria del artista y lo llevará por 12 países y 18 ciudades, reuniendo a fanáticos de distintas generaciones.

3. Estados Unidos respaldará acción militar contra Irán, según Marco Rubio

El senador estadounidense Marco Rubio afirmó que Irán atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad y respaldó la decisión de Estados Unidos de actuar militarmente para desmantelar las capacidades de misiles, drones y fuerzas navales del régimen iraní.

Rubio calificó al liderazgo iraní como un peligro global y destacó la necesidad de impedir que el país desarrolle armas nucleares.

4. Aprehenden a exjefa de cobranzas de la DGI por presunto peculado

Autoridades panameñas capturaron a una exjefa de cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el sector de Brisas del Golf, en el marco de una investigación por presunto peculado y créditos fiscales fraudulentos.

La investigación, liderada por la Procuraduría General de la Nación y la DIJ, abarca cinco causas relacionadas con la emisión de créditos ficticios que habrían perjudicado al Estado por más de 500 mil dólares.

5. Lotería Fiscal ahora será regional: así cambia el sistema de sorteos en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó una transformación histórica en la Lotería Fiscal, que a partir de ahora dejará de ser nacional para operarse como un sistema regionalizado.

Esto significa que los sorteos, premios y administración de tickets estarán ajustados por provincias y regiones del país, con el objetivo de mejorar la recaudación y distribuir los beneficios de manera más equitativa.