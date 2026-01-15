Minsa anuncia ferias para trámites de carnet blanco y verde para manipuladores de alimentos

El Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Región Metropolitana de Salud anunció la realización de varias ferias de salud dirigidas a manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, con el objetivo de facilitar la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde durante el mes de enero de 2026.

Estas jornadas buscan acercar los servicios de salud preventiva a la población trabajadora, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para quienes laboran en actividades relacionadas con alimentos.

La primera feria se realizará el viernes 16 de enero de 2026, a partir de las 7:00 a.m., en Merca Panamá.

La segunda jornada está programada para el sábado 17 de enero de 2026, desde las 6:30 a.m., en el Centro de Salud de Pedregal.

Adicionalmente, el sábado 31 de enero de 2026, a las 7:00 a.m., se desarrollará otra feria en el Centro de Salud Ovidia Quintero de León, ubicado en el sector de Las Mañanitas.

Finalmente, el 19 y 20 de enero de 2026, a partir de las 7:00 a.m., se llevará a cabo una feria adicional en la Gran Terminal de Albrook, donde incluso se dispondrá de transporte para el traslado de los usuarios hacia el centro de salud correspondiente.

Para el carnet blanco, los interesados deberán presentar copia de cédula o pasaporte, una foto tamaño carné y una muestra de heces en envases adecuados y debidamente rotulados. En algunos puntos también se solicitará tarjeta de vacunación, y las personas mayores de 40 años deberán acudir en ayunas.

En el caso del carnet verde, los requisitos incluyen copia de cédula o pasaporte, dos fotos tamaño carnet y copia u original del carné blanco vigente, además de la tarjeta de vacunación según el lugar de atención.

El costo del carnet blanco oscila entre B/. 25.00 y B/. 30.00, dependiendo de la sede, mientras que el carnet verde tiene un costo uniforme de B/. 15.00. Algunas jornadas contarán con cupos limitados, por lo que las autoridades recomiendan llegar temprano.

El Ministerio de Salud reiteró que estas ferias forman parte de su estrategia para fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, al tiempo que exhortó a los trabajadores del sector a aprovechar estas jornadas para mantener sus carnés al día y cumplir con la normativa sanitaria vigente.