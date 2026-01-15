Minsa anuncia ferias para trámites de carnet blanco y verde para manipuladores de alimentos

El <b>Ministerio de Salud</b> (Minsa) a través de la Región Metropolitana de Salud anunció la realización de varias <b>ferias de salud dirigidas a manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario</b>, con el objetivo de facilitar la obtención y renovación del <b>carnet blanco y carnet verde</b> durante el mes de enero de 2026.Estas jornadas buscan acercar los servicios de salud preventiva a la población trabajadora, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para quienes laboran en actividades relacionadas con alimentos.La primera feria se realizará el <b>viernes 16 de enero de 2026</b>, a partir de las <b>7:00 a.m.</b>, en <b>Merca Panamá</b>.La segunda jornada está programada para el <b>sábado 17 de enero de 2026</b>, desde las <b>6:30 a.m.</b>, en el <b>Centro de Salud de Pedregal</b>.Adicionalmente, el <b>sábado 31 de enero de 2026</b>, a las <b>7:00 a.m.</b>, se desarrollará otra feria en el <b>Centro de Salud Ovidia Quintero de León</b>, ubicado en el sector de Las Mañanitas.Finalmente, el <b>19 y 20 de enero de 2026</b>, a partir de las <b>7:00 a.m.</b>, se llevará a cabo una feria adicional en la <b>Gran Terminal de Albrook</b>, donde incluso se dispondrá de transporte para el traslado de los usuarios hacia el centro de salud correspondiente.Para el <b>carnet blanco</b>, los interesados deberán presentar copia de cédula o pasaporte, una foto tamaño carné y una muestra de heces en envases adecuados y debidamente rotulados. En algunos puntos también se solicitará tarjeta de vacunación, y las personas <b>mayores de 40 años deberán acudir en ayunas</b>.En el caso del <b>carnet verde</b>, los requisitos incluyen copia de cédula o pasaporte, <b>dos fotos tamaño carnet</b> y copia u original del carné blanco vigente, además de la tarjeta de vacunación según el lugar de atención.El costo del <b>carnet blanco</b> oscila entre <b>B/. 25.00 y B/. 30.00</b>, dependiendo de la sede, mientras que el <b>carnet verde</b> tiene un costo uniforme de <b>B/. 15.00</b>. Algunas jornadas contarán con <b>cupos limitados</b>, por lo que las autoridades recomiendan llegar temprano.El Ministerio de Salud reiteró que estas ferias forman parte de su estrategia para fortalecer la <b>salud pública y la seguridad alimentaria</b>, al tiempo que exhortó a los trabajadores del sector a aprovechar estas jornadas para mantener sus carnés al día y cumplir con la normativa sanitaria vigente.