Atención manipuladores de alimentos: arrancan ferias de carnet blanco y verde en la capital

El Ministerio de Salud de Panamá, a través de la Región Metropolitana de Salud, realizará varias ferias de carnet blanco y carnet verde en la ciudad de Panamá, dirigidas a manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, con el objetivo de facilitar la obtención de estos documentos obligatorios y fortalecer las medidas de prevención en salud pública. Las jornadas se desarrollarán en distintos puntos de la capital entre el 31 de enero y el 4 de febrero de 2026, con cupos limitados y atención por orden de llegada.

El sábado 31 de enero de 2026, las ferias se llevarán a cabo en el Policentro Heraclio Barleta, en Juan Díaz, a partir de las 6:00 de la mañana, con un total de 350 cupos; en el Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, en Río Abajo, desde las 7:00 a.m., con 200 cupos para carnet blanco y 100 para carnet verde; y en el Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos, en el sector 24 de Diciembre, desde las 6:00 a.m., con 300 cupos para carnet blanco y 200 para carnet verde. Además, se realizarán jornadas adicionales los días 2, 3 y 4 de febrero de 2026, frente a la barriada Las Américas, en Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral, en Galerías Panamericanas, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 mediodía, con 100 cupos para carnet blanco y 50 para carnet verde.

Para obtener el carnet blanco, los interesados deberán presentar copia de cédula o pasaporte, llevar muestra de heces en envases adecuados y debidamente rotulados, dos fotos tamaño carnet y la tarjeta de vacunación, mientras que las personas mayores de 40 años deberán acudir en ayunas en las sedes donde así se indique. En el caso del carnet verde, se solicitará copia de cédula o pasaporte, dos fotos tamaño carnet y copia del carnet blanco vigente.

El costo del carnet blanco será de B/. 25.00, mientras que el carnet verde tendrá un valor de B/. 15.00. Las autoridades de salud recordaron que ambos documentos son requisitos obligatorios para quienes laboran en la manipulación de alimentos, restaurantes, fondas, supermercados y otras actividades relacionadas con la salud pública, por lo que recomendaron a los ciudadanos llegar temprano, ya que los cupos son limitados y la atención se realizará únicamente por orden de llegada.