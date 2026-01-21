Atención manipuladores de alimentos: arrancan ferias de carnet blanco y verde en la capital

El <b>Ministerio de Salud de Panamá</b>, a través de la Región Metropolitana de Salud, realizará varias <b>ferias de carnet blanco y carnet verde en la ciudad de Panamá</b>, dirigidas a manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, con el objetivo de facilitar la obtención de estos documentos obligatorios y fortalecer las medidas de prevención en salud pública. Las jornadas se desarrollarán en distintos puntos de la capital entre el <b>31 de enero y el 4 de febrero de 2026</b>, con cupos limitados y atención por orden de llegada.El sábado <b>31 de enero de 2026</b>, las ferias se llevarán a cabo en el <b>Policentro Heraclio Barleta, en Juan Díaz</b>, a partir de las <b>6:00 de la mañana</b>, con un total de <b>350 cupos</b>; en el <b>Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, en Río Abajo</b>, desde las <b>7:00 a.m.</b>, con <b>200 cupos para carnet blanco y 100 para carnet verde</b>; y en el <b>Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos, en el sector 24 de Diciembre</b>, desde las <b>6:00 a.m.</b>, con <b>300 cupos para carnet blanco y 200 para carnet verde</b>. Además, se realizarán jornadas adicionales los días <b>2, 3 y 4 de febrero de 2026</b>, frente a la barriada Las Américas, en <b>Plaza Leonardos</b>, al lado del Tribunal Electoral, en <b>Galerías Panamericanas</b>, en horario de <b>8:00 de la mañana a 12:00 mediodía</b>, con <b>100 cupos para carnet blanco y 50 para carnet verde</b>.Para obtener el <b>carnet blanco</b>, los interesados deberán presentar copia de cédula o pasaporte, llevar muestra de heces en envases adecuados y debidamente rotulados, dos fotos tamaño carnet y la tarjeta de vacunación, mientras que las personas mayores de 40 años deberán acudir en ayunas en las sedes donde así se indique. En el caso del <b>carnet verde</b>, se solicitará copia de cédula o pasaporte, dos fotos tamaño carnet y copia del carnet blanco vigente.El costo del <b>carnet blanco</b> será de <b>B/. 25.00</b>, mientras que el <b>carnet verde</b> tendrá un valor de <b>B/. 15.00</b>. Las autoridades de salud recordaron que ambos documentos son <b>requisitos obligatorios para quienes laboran en la manipulación de alimentos</b>, restaurantes, fondas, supermercados y otras actividades relacionadas con la salud pública, por lo que recomendaron a los ciudadanos <b>llegar temprano</b>, ya que los cupos son limitados y la atención se realizará únicamente por orden de llegada.