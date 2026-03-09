  1. Inicio
Madonna despeja la duda del Celta sobre la camiseta de Balaídos

Madonna responde al Celta de Vigo sobre histórica camiseta usada en 1990
Tomada de redes sociales / @RCCelta
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/03/2026 11:53
El Celta de Vigo recurrió a Madonna para encontrar una camiseta usada por la artista en el Estadio de Balaídos.

Una curiosa historia que mezcla fútbol y música volvió a llamar la atención de aficionados y seguidores del pop. El club español Celta de Vigo pidió recientemente ayuda a la icónica cantante Madonna para localizar una histórica camiseta del equipo que la artista utilizó durante un concierto en el Estadio de Balaídos en 1990.

La solicitud surgió como parte de la búsqueda del club por localizar la pieza emblemáticas de su historia. La prenda se volvió memorable luego de que la “reina del pop” la luciera sobre el escenario durante su presentación en el estadio del equipo gallego.

Inesperadamente, el club recibió una respuesta de la legendaria artista, lo que avivó el interés por la curiosa anécdota que une al fútbol con la música internacional.

”¡Esta camiseta está en mis archivos! ¡La llevo y represento a tu equipo con espíritu!”, respondió Madonna.

El episodio ha generado reacciones entre aficionados y seguidores del equipo, quienes ven en la camiseta un símbolo de un momento único que conectó al club con una de las figuras más influyentes de la música mundial.

