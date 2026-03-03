Policía Nacional captura a nicaragüense con orden de búsqueda por feminicidio

Lo que parecía un recorrido preventivo más en el sector de La Mórelo, corregimiento de Tocumen, terminó con la captura de un hombre que intentaba evadir la justicia desde hace casi cuatro años.

Un ciudadano nicaragüense, de 32 años, fue aprehendido por la Policía Nacional al confirmarse que era requerido en su país por el delito de feminicidio y portación y uso ilegal de arma de fuego.

El extranjero mantenía un oficio de captura emitido el 15 de agosto de 2022, relacionado con el asesinato de la ciudadana María Hernández Vargas, un caso que conmocionó a su comunidad en Nicaragua.

La solicitud fue girada por el Juzgado Distrito Penal de Audiencia y Especializado en Violencia, que lo requiere para que responda ante la justicia.

Las Policía Nacional señaló que, tras su aprehensión, el hombre será deportado a Nicaragua para ser puesto a órdenes de las autoridades que lo requiere y enfrentar el proceso correspondiente por los delitos señalados.

El operativo forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan en Panamá este.

Esta captura representa un paso hacia la rendición de cuentas en un caso marcado por la violencia de género y el dolor de una familia que aún espera justicia.