Agentes de la Policía Nacional detectan en el Metro a ciudadanos con oficios de captura y conducción

La Policía Nacional detalló al mediodía de este sábado 9 de agosto que, mediante acciones preventivas y el uso del Sistema de Verificación Ciudadana, fueron detectados en las estaciones del Metro de Panamá ciudadanos con oficios de captura y de conducción por diversos delitos.

Por ejemplo, en la estación Pan de Azúcar, una mujer panameña de 30 años fue aprehendida luego de que el sistema reflejara un oficio de captura en su contra por el delito contra la seguridad colectiva.

En un segundo caso, en la estación Vía Argentina, fue detenido un hombre de 31 años requerido por un oficio de captura relacionado con el delito contra la libertad e integridad sexual.

Por su parte, en la estación de Albrook, las autoridades condujeron a un ciudadano que mantenía un oficio de conducción por el delito de robo.

La Policía Nacional destacó que esas acciones operativas forman parte de su estrategia para prevenir faltas y delitos.

También están diseñadas para garantizar la buena convivencia entre los usuarios de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá y para fortalecer la seguridad ciudadana.