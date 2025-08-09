  1. Inicio
Juan Diego Vásquez cuestiona fondo de retiro para magistrados por situación financiera del país

El pleno de los magistrados de la CSJ aprobó un fondo de retiro especial para jueces y magistrados en 2024. Archivo | La Estrella de Panamá
Manuel Vega Loo
  • 09/08/2025 13:12
El exdiputado y líder de la coalición Vamos Juan Diego Vásquez destacó este sábado 9 de agosto tras conocer el fondo de retiro especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no es viable con la actual situación financiera del país.

Vásquez planteó en su cuenta de X que él respetaba la labor de los jueces y los magistrados honestos del sistema judicial de Panamá.

Además, recordó que la labor de los magistrados y jueces honestos son el pilar del sistema de justicia panameño.

No obstante, Vásquez enfatizó que “profundizar la desigualdad” al crear “beneficios” en las pensiones de algunos panameños sobre otros “no es dable en la situación financiera nacional actual”.

El pleno de los magistrados de la CSJ aprobó un fondo de retiro especial para jueces y magistrados.

Sin embargo, críticos de la sociedad civil en el país señalan que se trata de una acción inconstitucional.

El Acuerdo No. 407 fue acordado por el pleno de la CSJ en el mes de julio de 2024.

No obstante, entró en vigor el 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.

La citada norma establece la creación de un fondo para el retiro de los magistrados argumentando, entre otras cosas, que para mantener la independencia judicial se “los jueces deben recibir una remuneración suficiente”.

Además, planteó que esos fondos de retiro deben ser irreductible y “acorde con la importancia de la función que desempeñan”.

