Juan Diego Vásquez cuestiona fondo de retiro para magistrados por situación financiera del país

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-diego-vasquez" target="_blank">El exdiputado y líder de la coalición Vamos Juan Diego Vásquez </a>destacó este sábado 9 de agosto tras conocer el fondo de retiro especial para los magistrados de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia" target="_blank">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a> que no es viable con la actual situación financiera del país.Vásquez planteó en su cuenta de X que él respetaba la labor de los jueces y los magistrados honestos del sistema judicial de Panamá.Además, recordó que la labor de los magistrados y jueces honestos son el pilar del sistema de justicia panameño.