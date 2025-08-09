Fondo de retiro especial para magistrados sería inconstitucional

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprueba un fondo de retiro especial para jueces y magistrados. Críticos señalan que se trata de una acción inconstitucional.

El Acuerdo No. 407 fue acordado por el pleno de la CSJ en julio de 2024, y entró en vigencia el 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.

Establece la creación de un fondo para el retiro de los magistrados argumentando, entre otras cosas, que para mantener la independencia judicial se “los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan”.

Los magistrados de la CSJ recibirían el 100% de su último salario devengado. La Caja de Seguro Social (CSS) pagaría hasta el límite permitido por la ley y el Órgano Judicial cubriría la diferencia. Los magistrados mantendrán el derecho a este fondo aunque se venza su período constitucional sin haber alcanzado el derecho a jubilación, o incluso si se retiran de la institución por cualquier motivo.

Los magistrados de tribunales superiores recibirán 60%, los jueces de circuito 50%, y los jueces municipales 40%, adicional a la jubilación de la CSS.

“He leído este acuerdo 407 del Poder Judicial que crea un Fondo de Compensación para retiros de magistrados y es abiertamente inconstitucional. Es que el artículo 163, numeral 3 de la Carta Magna te dice que todo lo que tiene que ver con jubilaciones debe determinarse por ley y veda a los diputados avalar pagos para eso. Con este acuerdo copia la labor del diputado”, manifestó el abogado y diputado Ernesto Cedeño.

“No le es dable a los diputados avalar un centavo para una jubilación especial de esta magnitud. Eso tiene que ser por ley. Que presenten la ley para que se debata en la Asamblea. Pero como está presentado en este acuerdo, no procede”, concluyó Cedeño.