Serie Mundial: Panamá calienta motores estrenando camiseta

El equipo de las Pequeñas Ligas de Vacamonte, representante de Panamá, estrenó hoy el uniforme que utilizará en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, que se celebrará en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos.

La camiseta combina los colores rojo y celeste, con detalles en las mangas y el nombre ‘Panamá’ destacado en el pecho.

Panamá debutará el próximo miércoles 13 de agosto a las 4:00 p.m. en el Volunteer Stadium, enfrentando a Australia.

En caso de ganar, se medirá con el representante del Caribe el viernes 15 de agosto a las 4:00 p.m. Si pierde, jugará el sábado 16 de agosto a la 1:00 p.m. contra el perdedor del encuentro entre Japón y Europa.

El equipo realizó hoy su segundo entrenamiento, puliendo los últimos detalles antes del debut. El técnico Elpidio Pinto destacó el compromiso de sus jugadores, quienes siguen una exigente rutina diaria.

“Los chicos se levantan a las 6 de la mañana y terminan su jornada a las 6 de la tarde. Es un trajín fuerte, pero están en buenas condiciones, listos para darlo todo por nuestro país. Vamos a demostrar por qué el nombre de Panamá se respeta en el béisbol”, aseguró Pinto.