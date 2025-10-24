Juez imputa a siete personas por peculado por extensión y cohecho

Azucena Aizpurua, fiscal Superior Anticorrupción, detalló la tarde de este viernes 24 de octubre que en la audiencia del caso sobre el supuesto uso irregular de los llamados auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) el juez de garantías, Edgar Ariel Naterón, imputó a siete personas.

Naterón decretó la medida cautelar personal de reporte periódico una vez al mes y ordenó mantener el domicilio, el correo electrónico y el número de teléfono celular proporcionados a tres de los imputados.

Además, el juez aplicó a los otros cuatro implicados las medidas cautelares de reporte periódico mensual y la obligación de mantener actualizada su información de contacto.

Naterón sustentó su decisión en la necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares personales aplicadas a los siete ciudadanos, considerando la naturaleza de los hechos y el riesgo procesal existente.

Aizpurua, por su lado, explicó que tres de los investigados por este caso fueron imputados por los presuntos delitos de peculado por extensión y cohecho o corrupción de funcionario.

Mientras que otras cuatro personas fueron imputadas por el supuesto delito de cohecho o corrupción de funcionario.

La fiscal señaló que para esta audiencia fueron citadas 12 personas, quienes son investigadas dentro del caso del supuesto uso irregular de los auxilios económicos del Ifarhu.

Añadió que de los cinco que no se presentaron, tres están en el exterior y dos presentaron una incapacidad médica.