Trump intensifica su ofensiva marítima: diez bombardeos en el Caribe y el Pacífico desatan tensión regional

El primer ataque ocurrió a inicios de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha rápida frente a las costas venezolanas, presuntamente relacionada con el grupo Tren de Aragua. En las semanas siguientes, Washington anunció nuevos bombardeos en distintos puntos del Caribe, atribuyendo en algunos casos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.El 22 de octubre, la ofensiva cruzó al Pacífico, con dos operaciones frente a la costa colombiana que dejaron cinco muertos y varias embarcaciones hundidas. Según fuentes de defensa norteamericanas, los ataques se realizaron con drones y aeronaves de combate desde bases en Puerto Rico y buques desplegados en aguas internacionales.Con el golpe más reciente en el Caribe, el número de operaciones ascendió a diez. En al menos tres de ellas, las grabaciones difundidas por el Pentágono muestran embarcaciones detenidas o sin aparente resistencia, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza.