Agroferia del IMA ofrecerá productos básicos a bajo costo este 5 de marzo

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este jueves 5 de marzo en los predios del Estadio Omar Torrijos Herrera, en el distrito de Santiago, provincia de Veragyas, en la que estarán ofreciendo a la población productos económicos.

Productos económicos del IMA tienen límite por persona

El IMA mantiene más de 10 tiendas permanentes distribuidas en todo el país, donde ofrece productos de la canasta básica a precios accesibles para apoyar la economía familiar.

La entidad recordó que, para adquirir arroz y otros alimentos, los clientes deben presentar su cédula de identidad antes de realizar la compra. La información es verificada mediante un código QR escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA), con el fin de garantizar el control en las cantidades permitidas por persona.

Entre los productos disponibles destacan el arroz pilado de 5 libras a B/.1.25 (máximo cinco unidades), frijoles desde B/.0.25 la libra, lentejas a B/.0.50, maíz pilado de 2 libras a B/.0.40 y yuca parafinada a B/.0.20 por libra. También se ofrecen proteínas como atún en trozos a B/.0.30, sardinas a B/.0.25, salchichas a B/.0.40 y pechugas de pollo en salsa de tomate a B/.1.00, con límites establecidos por comprador.

Además, el IMA pone a disposición productos como aceite a B/.1.00, azúcar a B/.0.40, sal a B/.0.15, café desde B/.0.75, pastas a B/.0.25 y queso procesado americano a B/.3.50, entre otros artículos de alta demanda.