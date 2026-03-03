Agroferia del IMA ofrecerá productos básicos a bajo costo este 5 de marzo

El IMA mantiene más de 10 tiendas permanentes distribuidas en todo el país, donde ofrece productos de la canasta básica a precios accesibles para apoyar la economía familiar.La entidad recordó que, para adquirir arroz y otros alimentos, los clientes deben presentar su cédula de identidad antes de realizar la compra. La información es verificada mediante un código QR escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA), con el fin de garantizar el control en las cantidades permitidas por persona.Entre los productos disponibles destacan el arroz pilado de 5 libras a B/.1.25 (máximo cinco unidades), frijoles desde B/.0.25 la libra, lentejas a B/.0.50, maíz pilado de 2 libras a B/.0.40 y yuca parafinada a B/.0.20 por libra. También se ofrecen proteínas como atún en trozos a B/.0.30, sardinas a B/.0.25, salchichas a B/.0.40 y pechugas de pollo en salsa de tomate a B/.1.00, con límites establecidos por comprador.Además, el IMA pone a disposición productos como aceite a B/.1.00, azúcar a B/.0.40, sal a B/.0.15, café desde B/.0.75, pastas a B/.0.25 y queso procesado americano a B/.3.50, entre otros artículos de alta demanda.