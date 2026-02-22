Regresan las agroferias del IMA: precios bajos y venta desde temprano

La entidad detalló que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y recordó que los consumidores deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra. Asimismo, exhortó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció a la ciudadanía el regreso de sus reconocidas agroferias en distintos puntos del país, donde se ofrecerán productos a precios accesibles para beneficio de la población.

Calendario de agroferias del 24 y 25 de febrero

Para el martes 24 y miércoles 25 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

MARTES 24 DE FEBRERO

-Darién: Cancha de la Escuela de la comunidad de El Cacao, en Platanilla, distrito de Santa Fe.

-Veraguas: Casa Comunal de El Hatilllo, distrito de San Francisco y en la Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús.

-Panamá Oeste: Casa Cultural de Cerro Cama en Amador, distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha Comunal Las Mercedes en Nuevo México, distrito de Alanje.

-Coclé: Casa del local de Otoal, corregimiento de Guzmán, distrito de Natá.

-Panamá Este: Unión Herrerana, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO

-Colón: Sede del IMA de Colón, corregimiento de Buena Vista, distrito de Colón.

-Los Santos: A un costado de la Iglesia de Bahía Honda, distrito de Macaracas.

-Panamá: Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá.