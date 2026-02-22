Regresan las agroferias del IMA: precios bajos y venta desde temprano

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció a la ciudadanía el regreso de sus reconocidas agroferias en distintos puntos del país, donde se ofrecerán productos a precios accesibles para beneficio de la población.La entidad detalló que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y recordó que los consumidores deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra. Asimismo, exhortó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos.