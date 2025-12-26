IMA anuncia cierre de las naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el gran cierre de las naviferias en la provincia de Panamá Oeste, el cual se llevará a cabo este martes 30 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m.

De acuerdo con la entidad, la venta de las tradicionales bolsas navideñas con jamón picnic se realizará en la cancha de baloncesto de Bique, ubicada al lado de la Junta Comunal de Cerro Silvestre, en el distrito de Arraiján.