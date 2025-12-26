  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

IMA anuncia cierre de las naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

El IMA recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
El IMA recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/12/2025 12:10
El IMA recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para poder ingresar y realizar la compra.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el gran cierre de las naviferias en la provincia de Panamá Oeste, el cual se llevará a cabo este martes 30 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m.

De acuerdo con la entidad, la venta de las tradicionales bolsas navideñas con jamón picnic se realizará en la cancha de baloncesto de Bique, ubicada al lado de la Junta Comunal de Cerro Silvestre, en el distrito de Arraiján.

Entre los productos disponibles destacan las conocidas bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros artículos de consumo básico que suelen ser adquiridos durante la temporada festiva.

El IMA recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para poder ingresar y realizar la compra. Asimismo, recomendó llevar bolsas reutilizables, con el fin de facilitar el traslado de los productos y promover prácticas amigables con el medio ambiente.

VIDEOS
Lo Nuevo