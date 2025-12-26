IMA anuncia cierre de las naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció el gran cierre de las <b><a href="/tag/-/meta/naviferias">naviferias</a></b> en la provincia de Panamá Oeste, el cual se llevará a cabo este martes 30 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m. De acuerdo con la entidad, la venta de las tradicionales <b>bolsas navideñas con jamón picnic</b> se realizará en la <b>cancha de baloncesto de Bique</b>, ubicada al lado de la <b>Junta Comunal de Cerro Silvestre</b>, en el distrito de <b>Arraiján</b>.