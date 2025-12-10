Naviferias del IMA | Lugares de venta de este jueves 11 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves las familias panameñas podrán adquirir las tradicionales bolsas navideñas en las naviferias, a un costo de 15 dólares.

Estas bolsas incluirán, entre otros productos, el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por los consumidores durante la temporada festiva. De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.