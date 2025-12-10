  1. Inicio
Naviferias del IMA | Lugares de venta de este jueves 11 de diciembre

Emiliana Tuñón
  • 10/12/2025 11:20
Estas bolsas incluirán, entre otros productos, el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves las familias panameñas podrán adquirir las tradicionales bolsas navideñas en las naviferias, a un costo de 15 dólares.

Estas bolsas incluirán, entre otros productos, el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por los consumidores durante la temporada festiva. De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.

Calendario de naviferias del 11 diciembre

Para el jueves 11 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Veraguas

Parque Central de Atalaya cabecera

Santiago Mall, distrito de Santiago

Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

Cancha techada de La Palma

Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

Polideportivo de Cativá

Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

Cancha Multiuso de Escobal

