Información útil

Naviferias del IMA | Puntos de venta del miércoles 10 de diciembre

El IMA realizará naviferias este 10 de diciembre en todo el país.
Emiliana Tuñón
  • 09/12/2025 10:49
Las familias podrán adquirir este 10 de diciembre las bolsas navideñas del IMA a 15 dólares en los puntos habilitados a nivel nacional.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 10 de diciembre se llevarán a cabo naviferias en distintos puntos del país.

Durante estas jornadas, las familias panameñas podrán adquirir las tradicionales bolsas navideñas a un costo de 15 dólares, las cuales incluyen, entre otros productos, el jamón picnic.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.

Naviferias del miércoles 10 de diciembre

Para el miércoles 10 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Colón

Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur

Mercado Público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón en Buena Vista

Veraguas

Parque central de Las Palmas

Cancha multiuso Los Ruíces

Parque central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Casa Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Metetí

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande

Colón

Polideportivo de Cativá

Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

Cancha multiuso de Escobal

