Naviferias del IMA | Puntos de venta del miércoles 10 de diciembre

Para el miércoles 10 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<i><b>Colón</b></i><i>Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur</i><i>Mercado Público de San Juan</i><i>Terrenos de la Feria de Colón en Buena Vista</i><i><b>Veraguas</b></i><i>Parque central de Las Palmas</i><i>Cancha multiuso Los Ruíces</i><i>Parque central de Río de Jesús</i><i>Terrenos de la Feria de Soná</i><i>Casa Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco</i><i><b>Chiriquí</b></i><i>Terrenos de la Feria de San José de David</i><i><b>Darién</b></i><i>Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza</i><i>Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Metetí</i><i>Terrenos de la Feria de Santa Fe</i><i><b>Bocas del Toro</b></i><i>Terrenos de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande</i><i><b>Colón</b></i><i>Polideportivo de Cativá</i><i>Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón</i><i>Cancha multiuso de Escobal</i>