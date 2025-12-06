Naviferias del IMA: Calendario oficial del 9 al 12 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los nuevos puntos de venta de las Naviferias que se realizarán del 9 al 12 de diciembre, donde se ofrecerán bolsas de productos y jamón picnic a 15.00 dólares.

Según informó la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. En el ingreso, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos, una medida que también busca fomentar prácticas amigables con el ambiente.