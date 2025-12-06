  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Naviferias del IMA: Calendario oficial del 9 al 12 de diciembre

El IMA anuncia el calendario de Naviferias para esta semana.
El IMA anuncia el calendario de Naviferias para esta semana. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/12/2025 10:42
El IMA dio a conocer las ubicaciones donde se realizarán las Naviferias del 9 al 12 de diciembre, con venta de productos a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los nuevos puntos de venta de las Naviferias que se realizarán del 9 al 12 de diciembre, donde se ofrecerán bolsas de productos y jamón picnic a 15.00 dólares.

Según informó la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. En el ingreso, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos, una medida que también busca fomentar prácticas amigables con el ambiente.

IMA publica el calendario de Naviferias del 9 al 12 de diciembre

El IMA anunció las nuevas fechas y lugares donde se realizarán las Naviferias del 9 al 12 de diciembre. Estas son las ubicaciones confirmadas:

Naviferias del martes 9 de diciembre

Coclé

Tienda permanente del IMA en Penonomé

Casa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

Parque Principal de Calobre cabecera

Parque Central, San Francisco cabecera

Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

Parque Central de Santa Fe

Parque Principal del corregimiento de Cañazas cabecera

Naviferias del miércoles 10 de diciembre

Colón

Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur

Mercado Público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón en Buena Vista

Veraguas

Parque central de Las Palmas

Cancha multiuso Los Ruíces

Parque central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Casa Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Metetí

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande

Colón

Polideportivo de Cativá

Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

Cancha multiuso de Escobal

Naviferias del viernes 12 de diciembre

Colón

Frente a la Junta Comunal de El Guabo

Parque Público de Chagres

Parque Público de Miguel de la Borda

Darién

Cancha del pueblo de Jaqué

Casa del Comité de Garachiné

Bocas del Toro

Parador fotográfico de Changuinola

Veraguas

Parque central de Montijo

Casa Comunal de Isla Gobernadora

Cancha techada de Llano Cativá en Mariato

Casa Comunal de Quebro

Panamá Oeste

Parque central de San Carlos

Lo Nuevo