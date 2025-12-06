  1. Inicio
Información útil

Pagos a jubilados y pensionados: Todo lo que debes saber sobre cobro de bono permanente y navideño

La CSS publica el calendario de pagos para la segunda quincena de diciembre.
Emiliana Tuñón
  • 06/12/2025 10:43
Los jubilados y pensionados esperan la fecha oficial para el pago del bono permanente y el bono navideño.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre el último desembolso del bono permanente y el bono navideño. No obstante, los beneficiarios aún están a la espera de que las autoridades anuncien la fecha exacta de pago.

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece el bono permanente anual de 140 dólares, distribuido en tres desembolsos: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre. La CSS aclaró que este beneficio no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de dicha ley.

El bono permanente está respaldado además por el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y por la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantizan este beneficio anual para jubilados y pensionados del país. Aunque su entrega es obligatoria, la fecha de pago aún no ha sido confirmada.

Así será el calendario de pagos de la segunda quincena de diciembre para jubilados y pensionados

De acuerdo con el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), las fechas correspondientes a la segunda quincena de diciembre son las siguientes:

Pagos por ACH: viernes 19 de diciembre.

Pagos por cheques: desde el lunes 22 de diciembre.

