Pagos a jubilados y pensionados: Todo lo que debes saber sobre cobro de bono permanente y navideño

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre el último desembolso del bono permanente y el bono navideño. No obstante, los beneficiarios aún están a la espera de que las autoridades anuncien la fecha exacta de pago.

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece el bono permanente anual de 140 dólares, distribuido en tres desembolsos: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre. La CSS aclaró que este beneficio no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de dicha ley.

El bono permanente está respaldado además por el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y por la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantizan este beneficio anual para jubilados y pensionados del país. Aunque su entrega es obligatoria, la fecha de pago aún no ha sido confirmada.