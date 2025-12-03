  1. Inicio
PANAMÁ

Este viernes 5 de diciembre cae el primer pago del mes para jubilados y pensionados

Los jubilados recibirán quincena, bono permanente y bono navideño.
Los jubilados recibirán quincena, bono permanente y bono navideño.
Emiliana Tuñón
  • 03/12/2025 09:22
Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán sus pagos correspondientes a la primera y segunda quincena de diciembre según el calendario establecido por la Caja de Seguro Social.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago de la primera quincena de diciembre a partir del viernes 5 de diciembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que tanto quienes cobran mediante ACH como quienes reciben cheques físicos tendrán disponibles sus desembolsos en esa fecha.

Además, en diciembre los jubilados y pensionados recibirán un triple pago, que incluye la quincena habitual, el último desembolso del bono permanente y el bono navideño.

Aún se está a la espera de la confirmación de las fechas exactas para la entrega de cada beneficio, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los próximos anuncios para conocer en cuál de las dos quincenas se realizará cada pago.

Detalles de la segunda quincena para jubilados y pensionados

Según el calendario oficial de pagos de la CSS, la segunda quincena de diciembre será acreditada el viernes 19 de diciembre para los beneficiarios que cobran a través de ACH.

Por su parte, quienes reciben cheques físicos podrán retirar sus pagos a partir del lunes 22 de diciembre en los centros habilitados a nivel nacional.

