Este viernes 5 de diciembre cae el primer pago del mes para jubilados y pensionados

Los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> de Panamá recibirán el pago de la primera quincena de diciembre a partir del viernes 5 de diciembre.La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que tanto quienes cobran mediante ACH como quienes reciben cheques físicos tendrán disponibles sus desembolsos en esa fecha.Además, en diciembre los jubilados y pensionados recibirán un triple pago, que incluye la quincena habitual, el último desembolso del bono permanente y el bono navideño.Aún se está a la espera de la confirmación de las fechas exactas para la entrega de cada beneficio, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los próximos anuncios para conocer en cuál de las dos quincenas se realizará cada pago.