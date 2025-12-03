Este viernes 5 de diciembre cae el primer pago del mes para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago de la primera quincena de diciembre a partir del viernes 5 de diciembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que tanto quienes cobran mediante ACH como quienes reciben cheques físicos tendrán disponibles sus desembolsos en esa fecha.

Además, en diciembre los jubilados y pensionados recibirán un triple pago, que incluye la quincena habitual, el último desembolso del bono permanente y el bono navideño.

Aún se está a la espera de la confirmación de las fechas exactas para la entrega de cada beneficio, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los próximos anuncios para conocer en cuál de las dos quincenas se realizará cada pago.