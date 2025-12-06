Organizadores del Nobel confirman presencia de María Corina Machado en la ceremonia en Noruega

La premio Nobel de La Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, recogerá el galardón en Oslo (Noruega) según confirmaron los organizadores del premio este sábado 6 de diciembre.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, dijo el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim a la agencia EFE.

Por su parte, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio”, manifestando así su preocupación por la seguridad de Machado.

A partir de este momento, la institución no ofreció más detalles sobre las circunstancias en las que Machado llegaría a la capital noruega, tomando en cuenta que vive en la clandestinidad desde que denunció un fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones venezolanas de julio de 2024, con las que buscó encadenar un tercer mandato consecutivo. Una proclamación que quedó en entredicho, ya que hasta el día de hoy no se hicieron públicas las actas electorales en las que sustenta dicho triunfo.

El presidente de la República José Raúl Mulino confirmó el pasado 3 de diciembre que asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado. De este modo, Mulino lo hará acompañado de otros presidentes latinoamericanos como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). También se prevé la asistencia del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se enfrentó a Maduro en los comicios de 2024.