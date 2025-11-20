Mulino integrará delegación que acompañará a María Corina Machado al recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La Estrella de Panamá conoció que el presidente José Raúl Mulino formará parte de la delegación de jefes de Estado latinoamericanos que acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

De acuerdo con información preliminar obtenida por este diario, el mandatario panameño estaría entre los cinco presidentes de la región que prevén viajar para respaldar a la líder opositora venezolana, galardonada este año.

Machado permanece oculta desde julio de 2024

Machado, quien lleva cerca de un año viviendo en la clandestinidad en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no ha podido mantenerse en el espacio público por motivos de seguridad y persecución política, según han denunciado organizaciones civiles y actores internacionales.

Su participación en la ceremonia del Nobel marcará su primera aparición internacional desde que se vio obligada a esconderse, un hecho de alto simbolismo político para la región.

Otros presidentes que viajarán a Oslo

Además de Mulino, este diario conoció que también se espera la presencia de:

Javier Milei, presidente de ArgentinaDaniel Noboa, presidente de Ecuador

Ambos habrían confirmado su intención de acompañar a Machado durante la ceremonia oficial.

Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, aún no ha confirmado su asistencia. Fuentes diplomáticas indicaron que su participación sigue en evaluación.

Una delegación latinoamericana en construcciónEn total, la delegación estaría integrada por cinco presidentes, aunque todavía no se ha revelado el último nombre pendiente de confirmación. La presencia conjunta de mandatarios de distintas corrientes políticas busca enviar un mensaje regional sobre la importancia del reconocimiento otorgado a Machado.