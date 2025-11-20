Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 20 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anunció que este martes el país registrará condiciones inestables, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

En el Caribe, el IMHPA prevé que durante la mañana y el resto del día se presenten incursiones nubosas que generarán lloviznas y lluvias intermitentes, acompañadas de aguaceros aislados que se desplazarán desde zonas marítimas hacia las costas.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico anticipa episodios de lluvias y aguaceros en horas de la mañana, especialmente en áreas marítimas y costeras de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y la Península de Azuero. Durante la tarde, se esperan nublados con lluvias y aguaceros en varios puntos del país, mientras que en la noche las precipitaciones podrían extenderse hacia el Occidente, además de registrarse nuevos episodios sobre zonas marítimas entre Panamá Este y Darién.