Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 20 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> anunció que este martes el país registrará condiciones inestables, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.En el <b>Caribe</b>, el IMHPA prevé que durante la mañana y el resto del día se presenten <b>incursiones nubosas</b> que generarán <b>lloviznas y lluvias intermitentes</b>, acompañadas de aguaceros aislados que se desplazarán desde zonas marítimas hacia las costas.Para la <b>vertiente del Pacífico</b>, el pronóstico anticipa <b>episodios de lluvias y aguaceros</b> en horas de la mañana, especialmente en áreas marítimas y costeras de <b>Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y la Península de Azuero</b>. Durante la tarde, se esperan <b>nublados con lluvias y aguaceros</b> en varios puntos del país, mientras que en la noche las precipitaciones podrían <b>extenderse hacia el Occidente</b>, además de registrarse nuevos episodios sobre zonas marítimas entre <b>Panamá Este y Darién</b>.