Crisis diplomática por Taiwán: el trasfondo del choque entre la Asamblea y el Ejecutivo panameño

Jaén enfatizó que la Constitución panameña es clara: la política exterior recae únicamente en el presidente de la República. Ni la Asamblea Nacional ni otro órgano del Estado pueden modificar o contradecir las relaciones diplomáticas oficiales del país.'Aunque la Asamblea es un órgano del Estado y sus miembros representan la voluntad popular, constitucionalmente no tienen nada que decidir sobre política exterior. Ese poder es exclusivo del presidente', recalcó.Por ello, insiste en que la visita a Taiwán no implica un quiebre diplomático, porque no proviene del Ejecutivo ni supone reconocimiento formal alguno.'El viaje encaja dentro de lo posible. Panamá es un país soberano y los diputados reciben invitaciones igual que las recibieron durante décadas para ir a China. No es algo extraordinario', agregó.